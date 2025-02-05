На шаг ближе к миру? У Зеленского рассказали, чего ожидают от визита Келлога в Мюнхен

США точно не будут вести переговоры об Украине без самой Украины

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог во время визита на конференцию безопасности в Мюнхене может презентовать предварительную идею о мире в Украине.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, США обсуждают этот план.

"Я думаю, что США обсуждают этот план. Это будет презентация предварительной конструкции, как я понимаю. Где-то еще будут какие-то дискуссии вокруг этого. Ведь учитываем, что РФ хочет получить максимум из ситуации, она продолжает максимально вкладываться в войну, мы видим как они увеличивают количество боестолкновений, продолжают удары КАБами, ракетные дроновые удары, они не уменьшают масштабы войны", — отметил Подоляк.

Советник руководителя ОП говорит, что Россия не перестраивает свою экономику назад. А напротив, еще больше милитаризирует ее.

Он считает, что необходимо дождаться хотя бы очертания того, что может предложить президент США Дональд Трамп и его команда.

"Коммуникации на неформальном уровне идут, вы же видите, периодически Трамп выходит с определенными предложениями, безусловно, эти элементы нам известны, но дождемся презентации американской формулы, как они это видят", — сказал советник.

По его словам, США точно не будут вести переговоры об Украине без Украины. По его мнению, Европа также заинтересована в таком формате переговоров.

"Несмотря на все информационные конфликты между США и Европой, синхронизация позиций относительно Восточной Европы и Украины, а также финала войны абсолютно точно будет между Европой, США и Украиной", — подчеркнул он.

Кот Келлог — что известно

Кот Келлог в администрации президента США Дональда Трампа занял должность спецпредставителя по Украине и России. Еще до назначения он представил свой "мирный план" по окончании войны, а сейчас выступает за скорейшие переговоры, прекращение огня и проведение выборов в Украине до конца 2025 года.

Кит Келлог поддерживает позицию Дональда Трампа о том, что в войне России против Украины "нужно найти способы остановить убийства", и это должно быть основной частью "мирного соглашения".

По данным издания The Wall Street Journal, Трамп поручил Келлогу закончить войну в Украине за сто дней. Само чиновник ранее заявлял, что ставит своей целью найти решение для завершения конфликта за 100 дней.

В недавнем интервью на Fox News Келлог подчеркнул, что завершение войны в Украине возможно добиться через месяцы, а не годы, и для этого уже есть "надежный план".

По словам спецпредставителя, президент США Дональд Трамп "создает рычаги как для Киева, так и для Москвы", поскольку "знает, где и как нажать" и "умело заключает любые соглашения".

Он считает ошибкой отказ бывшего лидера США Джо Байдена вести переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, в отличие от президента Дональда Трампа, который "делает одну замечательную вещь – он разговаривает как с противниками, так и с союзниками".

Говоря о возможном введении дополнительных санкций против России, как рычага возможного прогресса в войне, Келлог отметил, что решение "остается за президентом Трампом".

При этом, по его мнению, действенным средством влияния на РФ может стать снижение цены на нефть до 45 долларов за баррель. Также Келлог не исключает возможность покупки американского оружия для Украины за счет доходов от замороженных активов России.

Спецпосланник Трампа считает, что обеим сторонам конфликта придется пойти на уступки, если они хотят договориться о завершении войны.

При этом, по словам Келлога, президент Украины Зеленский дал понять, что готов смягчить свою позицию и лидеру РФ Путину также придется это сделать.

"Мы собираемся провести обсуждение со всеми впоследствии, и, вероятно, в ближайшей перспективе. И это хорошо для обеих сторон", – рассказал Кит Келлог.

Содержание "мирного соглашения", которое могут предложить Украине и России, в США не разглашают, но Келлог уже озвучил некоторые детали.

По его словам, Штаты хотят, чтобы в Украине состоялись президентские и парламентские выборы до конца 2025 года, если удастся добиться прекращения огня между сторонами.

"Большинство демократических стран проводят выборы во время войны. Я считаю, что это очень важно. Я думаю, это полезно для демократии. В этом и заключается прелесть крепкой демократии: у вас есть несколько человек, которые могут участвовать в выборах", – отметил Келлог в интервью Reuters.

По данным источников издания, Келлог и другие чиновники Белого дома обсуждают возможность надавить на Украину, чтобы она согласилась на выборы в рамках перемирия с РФ, и следует ли настаивать на прекращении огня, прежде чем заключить соглашение о постоянном мире. По мнению собеседников Reuters, ответственным за переговоры с Москвой может оказаться победитель президентских выборов.

В воскресенье, 2 февраля, в интервью Associated Press президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Кит Келлог с командой посетят Украину в ближайшее время.

Ранее Телеграф писал, что в администрации президента США Дональда Трампа произошел серьезный раскол относительно того, что делать с войной в Украине. Советники президента разделились на два лагеря, каждый из которых предлагает свой путь в мир.