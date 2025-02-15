Вооруженные Силы Европы, капризы Путина и будущее наступление на НАТО: главные тезисы Зеленского на Мюнхенской конференции

Зеленский четко выразил позицию Украины по завершению войны и геополитики в целом

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие во втором дне Мюнхенской конференции безопасности. В своем выступлении он сосредоточился на ключевых вопросах безопасности Украины, отношениях с НАТО и планах противодействия российской агрессии. Корреспондент "Телеграфа" в Мюнхене собрал главные заявления Президента.

"Сейчас мы готовим проект расширения нашей Хмельницкой АЭС с привлечением американского бизнеса, в частности Westinghouse. Этот проект усилит энергетическую безопасность не только Украины, но и всей Европы", — подчеркнул Президент.

Зеленский предупредил о наращивании российского военного присутствия. По его словам, Москва планирует сформировать 15 новых дивизий общей численностью 150 тысяч военных. Кроме того, летом ожидается введение российских войск в Беларусь под предлогом учений. Такое же происходило в начале 2022 года, перед полномасштабным вторжением в Украину.

Украинский лидер призвал европейские страны к большему единству и независимости в принятии решений. "Нам нужна своя армия. Пришло время для создания Вооруженных сил Европы ", — подчеркнул он.

"Путин не может дать реальных гарантий безопасности. Не только потому, что он патологический лжец, но и потому, что России в ее нынешнем состоянии нужна война, чтобы удержать власть".

Мы потеряли бы намного меньше территорий, если бы помощь от партнеров приходила вовремя, сказал Зеленский. Также он отметил, что большей угрозой, чем первый звонок Трампа Путину, станет первая встреча Трампа с Путиным, чем с нашим президентом.

Президент отметил успехи Украины в развитии беспилотных технологий: "В прошлом году мы изготовили более 1,5 миллиона дронов разных типов. Сейчас Украина является мировым лидером в борьбе с беспилотниками".

По поводу предстоящих переговоров Зеленский занял четкую позицию: "Украина никогда не согласится на соглашения, заключенные за нашей спиной, без нашего участия". Он также анонсировал важную встречу 24 февраля в Киеве с участием ключевых партнеров. "Мы уже работаем над тем, чтобы 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения России, мы могли собраться вместе в Киеве и онлайн. Все европейские лидеры. Все ключевые партнеры, защищающие нашу безопасность. От Испании до Финляндии. От Британии до Польши. От Вашингтона до Токио".

Президент выразил обеспокоенность влиянием России на решение НАТО и подчеркнул важность членства Украины в Альянсе: "Мы считаем, что стержнем любых гарантий безопасности для Украины должно быть членство в НАТО или условия, которые позволяют нам построить другое НАТО, прямо здесь, в Украине".

Относительно выборов он сказал, что готов к ним. "Я сосредотачиваюсь на том, чтобы страна выжила. Половина президентского времени пришлась на ковид, другая на Путина. Я готов говорить о выборах, украинцы не хотят этого ". Сейчас важно сохранить единство внутри страны, говорит Президент.

Зеленский подытожил свою речь словами: "Наш план в 2025 году достичь мира". Выступление главы государства закончилось длительными аплодисментами.

Ранее Телеграф также писал, почему Трамп говорил с Зеленским меньше, чем с Путиным. Проблема состоит в уровне владения английским двумя президентами.