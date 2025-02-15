Пока все заняты Мюнхеном? Россияне могли начать масштабное наступление на одном из направлений (карты)

Армия РФ хочет захватить Покровск, чтобы улучшить переговорные позиции Кремля

Пока все занятые Мюнхенской конференцией, россияне, похоже, решили воспользоваться моментом и могли начать давить на фронте. Сообщается о масштабном наступлении на Кураховском направлении.

По информации лейтенанта ВСУ с позывным "Алексом", кафиры могли развернуть наступательную операцию на Кураховском направлении с привлечением значительного количества бронетехники. Военный говорит, что боевые действия продолжаются на линии Богатырь – Константинополь – Улакли. На отдельных участках противник, по словам "Алекса", смог продвинуться в некоторые населенные пункты. Впрочем, карты Deepstate не подтверждают эту информацию. Их последнее обновление произошло в пятницу, 14 февраля.

Военно-политический обозреватель Коваленко также подтвердил существенное усиление враждебной активности в зоне боевых действий. Российское командование увеличило количество штурмовых операций и возобновило использование механизированных подразделений в пределах имеющихся ресурсов.

"Командование РВВ увеличило количество штурмов и вернуло в действие механизированную компоненту настолько, насколько ее нынешнее наличие в оккупационных войсках позволяет это сделать. Заметно выросли потери ОБТ и ББМ, автомобильный транспорт идет на абсолютный рекорд, поразительно выстрелил отстрел ствольной артиллерии. Только 13 февраля была уничтожена и повреждена 81 единица ствольных арт-систем, что является рекордным показателем с 2024 года. Другими словами, на фоне разговоров о "мире", поступила команда максимально улучшить положение российских войск, тем самым улучшить переговорные позиции Кремля.

Коваленко говорит, что за минувшие сутки оккупанты расширили зону контроля на 1,2 квадратного километра, потеряв при этом 1180 военных. Противник пытается прорваться к Удачному, Успеновке, активизировал наступление на участке Надеждинка-Запорожья, стремится захватить Улакли и выйти за пределы Дачного. Главной задачей российских войск является ликвидация Кураховского выступления и дальнейшее наступление на Покровск.

Согласно картам Deepstate, продвижения российских войск на Кураховском направлении пока нет, однако данные свидетельствуют об активных боевых действиях в этом регионе. В Генштабе пока не комментируют информацию.

Ситуация на Кураховском направлении 12 февраля

Ситуация на Кураховском направлении 13 февраля

Ситуация на Кураховском направлении 14 февраля

Также ранее "Телеграф" писал, что февраль 2025 отразился успешными контратаками украинских войск на отдельных участках линии фронта. Есть серия успешных наступлений на Курском направлении и Востоке.