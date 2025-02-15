"Я публично беру обязательства": Келлог сказал, когда должна завершиться война в Украине

Спецпредставитель Трампа в Украине сказал, что Трамп не пойдет на слабое соглашение

Спецпредставитель США по Украине Кит Келлог выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. В своем заявлении он затронул вопросы сроков завершения войны в Украине, планов новоизбранного президента США Дональда Трампа по поддержке Киева и прочего.

В частности, он публично обязался достичь прекращения боевых действий в ближайшие 180 дней. "Война в Украине должна закончиться быстрее чем через год. Я публично беру 180 дней, чтобы задействовать все стороны", — сказал он.

Келлог представил поэтапный план урегулирования конфликта. "Нужно посмотреть на разные этапы. Первый — это остановка огня. Затем этап 2, 3 и так далее. Поэтому нужно двигаться постепенно", — отметил спецпредставитель США. "Украина и Россия должны договориться о прекращении войны", — сказал он.

Характерной чертой предстоящей работы должна стать скорость выполнения поставленных задач. По словам Келлога, "когда Трамп просит тебя что-то сделать, то уже завтра спрашивает, почему это не сделано".

На вопрос о возможности заключения "слабого соглашения" по завершению войны спецпредставитель ответил категорически: "Трамп не отдаст важных интересов ". Келлог подчеркнул, что конечной целью является превращение Украины в суверенное и безопасное государство.

Комментируя слова Зеленского о том, что Украина не согласится на переговоры без участия, Келлог сказал, что в Штатах никто никогда такого и не допускал. "Мы видим, что за столом переговоров будет Украина, РФ и США", — говорит он. Кроме того, Келлог, отвечая на вопросы журналистки, сказал, что, возможно, приедет в Украину на следующей неделе.

Также ранее "Телеграф" сообщал главные заявления Зеленского, европейцев и представителей Трампа на втором дне Мюнхенской конференции. Одна из главных тем – война в Украине и поиск пути к миру.