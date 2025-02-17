Не воспринимают Трампа? 10 выводов, сделанных Китаем после Мюнхенской конференции

Есть несколько выводов, которые для себя сделали в Китае

Мюнхенская конференция-2025 оставила после себя противоречивые результаты, особенно у США и Европы, политика которых по урегулированию войны в Украине сильно отличается. Но Китай, прямо не участвовавший в конференции по безопасности в Мюнхене, все равно остается сильным игроком в геополитике, и его нельзя отвергать.

Жао Бо, официальный представитель армии Китая на разных международных площадках, в интервью DW очертил основные выводы руководства страны по Мюнхенской конференции. Выводы из интервью очертил Евгений Найштетик, эксперт по биомедицинским проектам, блогер и волонтер.

1. Если Президент Трамп обращается к Китаю (а он обращается) о влиянии на войну в Украине, Китай действительно может иметь влияние, но это означает, что США на это не способны.

2. Коллективные гарантии безопасности – это то, на что Китай может пойти.

3. Мы не знаем, на сколько продолжится война, мы только знаем, что она продлится какое-то время.

4. После прекращения огня в Украине и принятия решения о привлечении миротворческих сил Китай (может с Индией) мог бы предоставить своих миротворцев в достаточном количестве, ведь европейских Россия не воспримет.

5. После этого Китай готов взять роль лидера в восстановлении и модернизации украинской инфраструктуры, ведь эксперт не считает какие-либо другие страны способными конкурировать в этом вопросе.

6. Китай не верит в зоны влияния, о которых говорит Россия, но если Россия готова воевать и умирать за эти зоны влияния, де-факто эти зоны влияния существуют. Нравится это кому-нибудь или нет.

7. После пренебрежительного выступления американского вице-президента Китай активизирует работу с Европой.

8. Американский имидж резко ухудшается из-за отказа от международных обязательств.

9. Тайвань однозначно будет китайским. Желательно мирным путем, но если придется воевать, то с кем? Со Штатами? Байден надеялся в этом регионе на союзников, Трамп отворачивается от всех союзников. Кто будет воевать с Китаем за США? В этом регионе осталась только Япония. В случае конфликта Южная Корея будет занята северной соседкой, Филиппины не имеют никакого стратегического значения, в Австралии низкий уровень поддержки любой войны, Великобритания уж точно не посылает свой флот. По всем расчетам в текущей ситуации США проигрывает Китаю.

Ранее "Телеграф" писал, что Китай может получить место за столом мирных переговоров. Зеленский назвал условие.