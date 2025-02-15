В Мюнхене назвали три фазы завершения войны в Украине: этот план уже у союзников

Сейчас стратегическое видение переговорного процесса у союзников отсутствует

Президент Финляндии Александр Стубб на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что для прекращения огня и предстоящих переговоров необходимы четкие гарантии безопасности для Украины. Они должны включать в себя поддержку ЕС и дополнительные гарантии от США.

Об этом глава Финляндии заявил во время своего выступления, передает корреспондент "Телеграф". Стубб подчеркнул, что единственное, что понимают Россия и Владимир Путин – это сила. Именно поэтому если Россия нарушит режим прекращения огня или откажется от переговоров, в ситуацию должны вмешаться Соединенные Штаты.

Стубб наметил три фазы возможного переговорного процесса:

Прекращение огня, проведение демаркации границы с мониторингом. Это должно происходить под эгидой ООН или ОБСЕ без миротворческих сил и оружия. Меры доверия между Украиной и Россией. Это подготовительный этап для полноценных переговоров. Мирные переговоры. Они должны основываться на четких принципах и гарантировать Украине суверенитет и независимость.

Однако политик подверг критике отсутствие согласованного стратегического видения переговорного процесса. По его словам, нынешний дискурс хаотичен, это могло произойти из-за того, что "министр обороны США начал говорить о ситуации с конца".

"Но мы должны понять, что пока ничего еще не началось. Никакого процесса нет. И нам нужно поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — подчеркнул Стубб.

Он также отметил, что суверенитет Украины и ее право на вступление в НАТО и ЕС не могут быть предметом переговоров. Именно члены Альянса и союзники должны принимать решение о членстве Украины, а не Россия. Кроме того, он добавил, что европейская система безопасности уже определена Хельсинкскими соглашениями 1975 года и Парижской хартией 1991 года.

"Как финн, я хорошо понимаю, что значит потерять суверенитет. Мы сохранили независимость после Зимней войны, но потеряли территорию. Принципиальным является право Украины самостоятельно определять свое будущее", — отметил политик.

Стубб подчеркнул, что основой международных отношений остаются три фундаментальных принципа: независимость, суверенитет и территориальная целостность

"И напоследок — я все еще считаю, что фундаментальные принципы государственности, которые мы закрепили в международных отношениях, являются ключевыми в этой ситуации. Речь идет о треугольнике: независимости, суверенитете и территориальной целостности. Сейчас мы должны сделать так, чтобы Украина заняла сильную позицию в переговорах. Но для этого требуется четкий план. Мне кажется, что пока никто не имеет настоящую стратегию", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что на третью годовщину начала полномасштабного вторжения в Киеве, вероятно, состоится большая международная встреча.