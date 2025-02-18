Укр

Направление на ВВК за несколько минут: как получить онлайн

Автор
Каролина Терещенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Медкомиссия Новость обновлена 18 февраля 2025, 11:03
Медкомиссия. Фото Коллаж "Телеграфа"

Приложение доступно для всех смартфонов

Теперь украинцы могут получить направление на военно-врачебную комиссию (ВВК) без необходимости личного визита в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Новая функция в мобильном приложении "Резерв+" позволяет подать запрос онлайн, что значительно упрощает процесс прохождения ВВК.

"Телеграф" рассказывает, как получить электронное направление на медкомиссию. Чтобы воспользоваться новой возможностью, необходимо:

  • Загрузить приложение из App Store или Google Play.
  • Пройти авторизацию через электронную подпись или BankID.
  • Задать запрос в разделе "ВВК", указав необходимые личные данные.
  • Дождаться подтверждения руководителя ТЦК.

После одобрения в приложении появится:

  • уникальный номер направления;
  • адрес медицинского учреждения для прохождения ВВК;
  • подпись руководителя ТЦК, подтверждающего официальность документа.

Кто может воспользоваться услугой

В настоящее время электронное направление доступно только тем, кто самостоятельно инициирует прохождение ВВК. В будущем эта возможность станет доступна и для людей, получивших повестку.

Следует отметить, что в случае возникновения проблем с направлением может потребоваться личный визит в ТЦК.

Подать запрос можно из любого места, даже из-за границы, однако медицинское учреждение для прохождения ВВК определяется системой автоматически.

Напоминаем, что делать после прохождения ВВК. Все результаты медицинского осмотра автоматически передаются в реестр "Оберег". Информация обновляется в военно-учетном документе в "Резерв+", поэтому дополнительный визит в ТЦК не требуется.

Электронное направление остается активным в приложении в течение 30 дней. Если человек не явился на осмотр в этот период, нужно подать новый запрос.

Ранее "Телеграф" писал, как отменить статус "нарушения воинского учета" в "Резерв+". Юристы рассказывают, что проблему можно решить в письменном виде.

Теги:
#Мобилизация #ВВК #Резерв+