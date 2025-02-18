Направление на ВВК за несколько минут: как получить онлайн

Приложение доступно для всех смартфонов

Теперь украинцы могут получить направление на военно-врачебную комиссию (ВВК) без необходимости личного визита в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Новая функция в мобильном приложении "Резерв+" позволяет подать запрос онлайн, что значительно упрощает процесс прохождения ВВК.

"Телеграф" рассказывает, как получить электронное направление на медкомиссию. Чтобы воспользоваться новой возможностью, необходимо:

Загрузить приложение из App Store или Google Play.

Пройти авторизацию через электронную подпись или BankID.

Задать запрос в разделе "ВВК", указав необходимые личные данные.

Дождаться подтверждения руководителя ТЦК.

После одобрения в приложении появится:

уникальный номер направления;

адрес медицинского учреждения для прохождения ВВК;

подпись руководителя ТЦК, подтверждающего официальность документа.

Кто может воспользоваться услугой

В настоящее время электронное направление доступно только тем, кто самостоятельно инициирует прохождение ВВК. В будущем эта возможность станет доступна и для людей, получивших повестку.

Следует отметить, что в случае возникновения проблем с направлением может потребоваться личный визит в ТЦК.

Подать запрос можно из любого места, даже из-за границы, однако медицинское учреждение для прохождения ВВК определяется системой автоматически.

Напоминаем, что делать после прохождения ВВК. Все результаты медицинского осмотра автоматически передаются в реестр "Оберег". Информация обновляется в военно-учетном документе в "Резерв+", поэтому дополнительный визит в ТЦК не требуется.

Электронное направление остается активным в приложении в течение 30 дней. Если человек не явился на осмотр в этот период, нужно подать новый запрос.

Ранее "Телеграф" писал, как отменить статус "нарушения воинского учета" в "Резерв+". Юристы рассказывают, что проблему можно решить в письменном виде.