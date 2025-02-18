Направление на ВВК за несколько минут: как получить онлайн
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Приложение доступно для всех смартфонов
Теперь украинцы могут получить направление на военно-врачебную комиссию (ВВК) без необходимости личного визита в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Новая функция в мобильном приложении "Резерв+" позволяет подать запрос онлайн, что значительно упрощает процесс прохождения ВВК.
"Телеграф" рассказывает, как получить электронное направление на медкомиссию. Чтобы воспользоваться новой возможностью, необходимо:
- Загрузить приложение из App Store или Google Play.
- Пройти авторизацию через электронную подпись или BankID.
- Задать запрос в разделе "ВВК", указав необходимые личные данные.
- Дождаться подтверждения руководителя ТЦК.
После одобрения в приложении появится:
- уникальный номер направления;
- адрес медицинского учреждения для прохождения ВВК;
- подпись руководителя ТЦК, подтверждающего официальность документа.
Кто может воспользоваться услугой
В настоящее время электронное направление доступно только тем, кто самостоятельно инициирует прохождение ВВК. В будущем эта возможность станет доступна и для людей, получивших повестку.
Следует отметить, что в случае возникновения проблем с направлением может потребоваться личный визит в ТЦК.
Подать запрос можно из любого места, даже из-за границы, однако медицинское учреждение для прохождения ВВК определяется системой автоматически.
Напоминаем, что делать после прохождения ВВК. Все результаты медицинского осмотра автоматически передаются в реестр "Оберег". Информация обновляется в военно-учетном документе в "Резерв+", поэтому дополнительный визит в ТЦК не требуется.
Электронное направление остается активным в приложении в течение 30 дней. Если человек не явился на осмотр в этот период, нужно подать новый запрос.
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