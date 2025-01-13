"Кинжал" на Су-34? Авиаэксперт рассказал, совместима ли ракета с самолетом

Эксперт рассказал, какие характеристики имеет ракета "Кинжал" и самолет Су-34

Печатное издание российского минобороны "Красная звезда" написало о том, что фронтовой бомбардировщик Су-34 якобы впервые в боевых условиях был применен для запуска ракеты "Кинжал" по территории Украины. Однако даже российские "Z-блоггеры" выразили сомнение в этом, а дальше соответствующее уведомление было удалено с сайта газеты.

Авиационный эксперт Константин Криволап в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал о ракете "Кинжал" и самолете Су-34, а также озвучил ее характеристики. По его словам, данная ракета — это воздушная модификация ракеты "Искандер-М".

Данная ракета имеет в сечении 1,2 метра (без крыльев. – Ред.). В то же время расстояние в Су-34 между мотогондолами (отсек летательного аппарата обычно обтекаемой формы, предназначенный для монтажа двигателя, выступает за пределы фюзеляжа или крыла, на котором установлен двигатель. – Ред.) составляет где-то метр.

– У меня вопрос: как они туда засунули еще бомбу ФАБ-3000? Она не должна там влезать из расчета размера между мотогондолами, а также из расчета высоты самого самолета и расстояния от фюзеляжа до земли. Если с ФАБом это еще возможно, то с "Кинжалом" это невозможно, — заявил Криволап.

Весовые характеристики ракеты "Кинжал"

Ракета "Кинжал" весит 4,5 тонны. По словам Криволапа, вполне возможно можно использовать в Су-34 узлы, которые находятся по центру, и узлы, расположенные рядом с фюзеляжем. В то же время мощность, например двух узлов, не позволит выдержать такой вес, говорит эксперт.

Общая грузоподъемность Су-34

Су-34 – это бомбардировщик, масса пустого самолета составляет 22500 кг. В то же время перехватчик МиГ-31 ненамного тяжелее "Сушки". У Су-34 почти такие же показатели по взлетной массе, как и у МиГ-31.

У Су-34 почти такие же показатели по взлетной массе, как и у Миг-31. Последний может атаковать ракетами "Кинжал". Между тем, энергетика Миг-31 рассчитана на большую скорость запуска — она очень необходима для использования ракеты "Кинжал".

– По высоте Су-34 и Миг-31 могут подняться почти на одинаковые высоты. Запуск выполняется с высоты 14-15 тысяч метров, — говорит Криволап. Он добавил: развитая скорость, необходимая для запуска, должна быть 3 тысячи километров в час. Фактически ракета запускается с других скоростей, но не менее 2,5 скорости звука.

Между тем Су-34 даже на больших высотах более 1850-1900 километров в час разогнаться не может.

— Он там и полметра не проедет, потому что он крыльями ракеты, во-первых, не влезет в мотогондол, а во-вторых, будет крыльями цепляться за землю, — резюмировал эксперт.

Как рассказывал "Телеграф", в конце декабря представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Андрей Юсов рассказал, почему уменьшилось количество вылетов МиГ-31К, носителей "Кинжалов". По его словам, теперь РФ вынуждена привлекать дополнительные ресурсы для защиты своей авиации.