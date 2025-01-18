Под санкции США попали недостроенные российские танкеры: чем это опасно для России

Эти танкеры находятся в разной степени готовности, но теперь вряд ли есть смысл их достраивать

США ввели санкции не только против танкеров так называемого "теневого флота" и "легальных" судов российского танкерного флота. Под ограничения попали шесть строящихся танкеров на российском судостроительном заводе "Звезда" – и это первый случай, когда суда попали в черный список еще до того, как вообще вышли в море.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Отмечается, что среди 183 танкеров, попавших в санкционные списки, находятся шесть строящихся на стапелях "Звезды". Это танкеры "Нурсултан Назарбаев", "Александр Беггров", "Алексей Боголюбов", а также суда, известные под обозначениями "Звезда 131080", "Звезда 131060" и "Звезда 131040".

Эти танкеры находятся в разной степени готовности, но теперь вряд ли есть смысл их достраивать, поскольку они не смогут использоваться в своем главном предназначении. Впрочем, маловероятно, что РФ и владельцы этих судов – "Совкомфлот" и "Роснефтефлот" – откажутся достраивать танкеры. Однако санкции, по всей вероятности, значительно увеличат для РФ затраты на их достройку, что в конце концов сделает танкеростроение в России слишком дорогим.

Напомним, 10 января власти Соединенных Штатов Америки ввели санкции против российских нефтесервисных компаний: под ограничения также попали и 183 танкера, занимающихся перевозкой нефти. Под ограничения попали компании "Ингосстрах", "Альфастрахование", "Газпромнефть", "Сургутнефтегаз", сербская компания NIS (дочерняя компания "Газпрома"), "РН-Бурение" (структура "Роснефти") и "Технологии ОФС" (объединяет прежние активы Baker Hughes в России) и так далее.

Также Великобритания ввела санкции против российских компаний "Газпромнефть" и "Сургутнефтегаз", дополнивших ограничения США. Отмечается, что эти санкции являются частью борьбы с российскими нефтяными компаниями, это может привести к истощению российского военного бюджета и поможет спасти жизнь украинцев.