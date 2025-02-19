США хотели "нагнуть" Украину. Политолог объяснил важное событие в Мюнхене

Киев готов к компромиссам, но не решение его судьбы у него за спиной

Поведение украинской делегации на Мюнхенской конференции безопасности показало, что Киев не будет подписывать никакие неприемлемые для Украины соглашения. Будь то проекты по совместной со США разработке наших недр или об установлении мира в Украине.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. Он объяснил, станет ли Украина пассивным наблюдателем переговорного процесса.

По словам политолога, в Мюнхене произошло важное событие — переговоры делегаций, возглавляемых президентом Украины Владимиром Зеленским и вице-президентом США Дэй Ди Вэнсом.

— Американцы пытались (скажу откровенно и без политкорректности) "нагнуть" нас и заставить подписать ресурсное соглашение на своих требованиях. В том виде, в каком нам ее предлагали, — оно было нам невыгодно и неприемлемо, — говорит политический эксперт. — И правильно, что мы отказались подписывать, хотя переговоры продолжаются.

Владимир Фесенко объяснил другой смысл отказа от подписания соглашения.

— Это была демонстрация США, что мы не будем подписывать проекты документов, которые разрабатывались без нашего участия. Это для нас неприемлемо. Мы будем подписывать то, что разрабатывалось вместе, что является взаимоприемлемым компромиссом. Это был предварительный сигнал американцам, что мы не будем просто пассивной стороной в переговорном процессе, — говорит политолог.

Он напомнил тезис, что нельзя договариваться о мире в Украине без Украины, однако предостерег, что разговоры о нас могут вести, поэтому не следует путать эти понятия.

— Говорят, нельзя говорить об Украине без Украины. Разговаривали, разговаривают и будут разговаривать. Точно так же, как мы говорим о России без России, о Китае говорят без Китая, о Трампе говорят без участия Трампа. Это обычная вещь, ее невозможно запретить. А договариваться нельзя. Если переговоры (не разговоры, а именно переговоры), то тут должно быть участие Украины, — подытожил глава "Пенты".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Мюнхене назвали три фазы завершения войны в Украине.