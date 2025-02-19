США хотіли "нагнути" Україну. Політолог пояснив важливу подію в Мюнхені

Київ готовий до компромісів, але не вирішення його долі у нього за спиною

Поведінка української делегації на Мюнхенській безпековій конференції показала, що Київ не буде підписувати жодні неприйнятні для України угоди. Будь то проєкти щодо спільної зі США розробки наших надр чи про встановлення миру в Україні.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. Він пояснив, чи стане Україна пасивним спостерігачем переговорного процесу.

За словами політолога, в Мюнхені сталася важлива подія — переговори делегацій, очолюваних президентом України Володимиром Зеленським і віцепрезидентом США Дей Ді Венсом.

— Американці намагалися (скажу відверто і без політкоректності) "нагнути" нас і примусити підписати ресурсну угоду на своїх вимогах. У тому вигляді, в якому нам її пропонували — вона була нам невигідна і неприйнятна, — каже політичний експерт. — І правильно, що ми відмовились її підписувати, хоча переговори продовжуються.

Володимир Фесенко пояснив інший сенс відмови України від підписання угоди.

— Це була демонстрація США, що ми не будемо підписувати проекти документів, які розробляли без нашої участі. Це для нас неприйнятно. Ми будемо підписувати те, що розроблялося спільно, що є взаємоприйнятним компромісом. Це був попередній сигнал американцям, що ми не будемо просто пасивною стороною в переговорному процесі, — каже політолог.

Він нагадав тезу, що не можна домовлятися про мир в Україні без України, однак застеріг, що розмови про нас можуть вести, тому не слід плутати ці поняття.

— Кажуть, не можна розмовляти про Україну без України. Розмовляли, розмовляють і будуть розмовляти. Точно так, як ми розмовляємо про Росію без Росії, про Китай розмовляють без Китаю, про Трампа розмовляють без участі Трампа. Це нормальна річ, її неможливо заборонити. А домовлятися неможливо. Якщо переговори (не розмови, а саме переговори), — то тут має бути участь України, — підсумував глава "Пенти".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Мюнхені назвали три фази завершення війни в Україні.