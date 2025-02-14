Меморандум о полезных ископаемых Украины: что о нем известно

Подписанных документов по этому треку нет

Киев и Вашингтон пока не согласовали меморандум по поводу украинских полезных ископаемых, но процесс продолжается.

Об этом рассказала международній обозреватель "Телеграфа" Ольга Кириллова. Украинская сторона передала американцам свои замечания.

"Состоялась двусторонняя встреча Владимира Зеленского и Джей Ди Венса с участием других американских и украинских чиновников. В целом тема Украины и этой встречи была на слуху с самого утра, поскольку украинская сторона приехала в Мюнхен с подготовленным меморандумом", — рассказала обозреватель.

Она напомнила, что буквально несколько дней назад в Киев приезжал министр финансов США из правительства Трампа. Речь шла о соглашении о доступе США к украинским полезным ископаемым. Кириллова предположила, что американский министр приезжал в Украину с черновиком этого соглашения, а украинская сторона должна была внести свои замечания.

"И сегодня как раз американская сторона и была ознакомлена с этим соглашением, с этим меморандумом со всеми изменениями, но насколько знаю, никаких готовых подписанных документов нет, поскольку это лишь такой шаг на пути к диалогу с администрацией Трампа по поводу их усилий по налаживанию диалога между США, Украиной и Россией".

Инсайд журналиста по меморандуму

Ранее журналист Washington Post Джош Рогин со ссылкой на присутствовавших на конференции в Мюнхене американских конгрессменов сообщил, что США хотели получить 50 процентов всех будущих запасов ископаемых в Украине. Украинский лидер отказался подписывать такой документ.

"Несколько законодателей здесь, в Мюнхене, рассказали мне, что делегация Конгресса США представила Зеленскому лист бумаги, который они хотели, чтобы он подписал, и который предоставит США права на 50% будущих минеральных запасов Украины. Зеленский вежливо отказался его подписывать", – говорится в публикации.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина согласилась предоставить Соединенным Штатам доступ к залежам редкоземельных металлов стоимостью 500 миллиардов долларов в качестве компенсации за оказанную военную помощь.

Ранее во время пресс-конференции в Белом доме Трамп заявил, что хочет наладить поставки редкоземельных металлов из Украины в обмен на продолжение оказания помощи Киеву. Тема поставок редкоземельных металлов обсуждалась еще в прошлом году, когда президент Владимир Зеленский встречался с тогда еще кандидатом в президенты Трампом и представил ему "План победы".