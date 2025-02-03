Красивую аномалию заметили в Житомирской области во время снегопадов и морозов (фото)

"Минуса" на севере могут уничтожить эту красоту

Несмотря на приход в Украину настоящей зимой со снегом, в некоторых регионах продолжают появляться природные аномалии. Так, например, в Житомирской области зацвели подснежники.

Об этом пишут местные каналы. Подобную аномалию в Украине наблюдают не впервые, однако немалый "минус" на севере может уничтожить эти цветы.

"Подснежники зацвели в Житомирской области. Зима точно потеряла календарь", — говорится в сообщении.

Заметим, что на фото видны довольно сильные цветы почти полностью раскрывшихся подснежников. А это свидетельствует о длительном тепле, которое для начала февраля и конца января аномально.

Для справки

Подснежник обыкновенный или подснежник белый – многолетнее луковичное растение. Цвет цветков этого растения похож на цвет молока. Обычно подснежники цветут в конце февраля — марте. Это очень ценные декоративные растения, имеющие ядовитые луковицы.

Напомним, что подснежники среди зимы не первая весенняя аномалия в Украине. Так, недавно в Запорожье зацвела сакура, обычно начинающая пускать свои цветы в конце марта. То же наблюдалось в Мукачево и в нескольких городах. К тому же в Одессе на клумбах заметили кусты роз, несмотря на зиму на календаре, обильно цветущие.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что из-за погодных аномалий в Украине можно будет выращивать хурму и бананы, а вот с картошкой будет проблема.