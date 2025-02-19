Прокуратура Одесской области потратит миллионы гривен на теплую воду во время войны (тендер)

В стоимость услуг входит теплоснабжение регионального органа прокуратуры

Одесская областная прокуратура хочет потратить почти 3 млн гривен на обеспечение горячей водой во время войны. Это превышает покупку нового автомобиля в Закарпатье — его сумма составляет почти 2 млн гривен.

Соответствующий тендер опубликован на платформе онлайн-закупок Рrozorro. Ориентировочная сумма закупки услуг составляет 3 896 000,00 гривен.

В тендерной документации опубликованы схемы теплотрассы.

Срок поставки товаров, выполнения работ или услуг: 31 декабря 2025 года. Также в соответствии с документацией, температура теплоносителей должна соответствовать температурному графику теплосети в части температуры подавающего, который размещен на сайте исполнителя. Речь идет о коммунальном предприятии "Теплопостачання Одеси".

Кроме того, давление теплоносителя должно соответствовать гидравлическому режиму тепловой сети, который также опубликован на сайте коммунального предприятия "Теплопостачання Одеси".

Ранее "Телеграф" уже рассказывал, что в Днепре, где ранее объявили тендер на приобретение флагов на полмиллиона, теперь хотят потратить более 50 миллионов на ремонт коммунального учреждения культуры. Это вызывает большие сомнения, что именно на это следует тратить такие средства сейчас, когда фронт близится к Днепропетровщине.