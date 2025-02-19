Когда украинцам разрешат свободно пересекать границу? Вениславский расставил точки над "i"

Прежде всего стоит вопрос военного положения

Свобода передвижения через границу для украинцев будет восстановлена только после отмены военного положения в стране. Однако при условии, что не будет введен ни один другой правовой режим.

Об этом заявил народный депутат Федор Вениславский в разговоре с Фокусом. Он подчеркнул, что даже после отмены военного положения свобода передвижения может быть ограничена.

"Свобода передвижения и свободное передвижение за пределы страны связаны исключительно с продлением или непродолжением правового режима военного положения", — пояснил народный депутат.

Военное положение в Украине

Напомним, военное положение в Украине было введено 24 февраля 2022 года после начала полномасштабного вторжения России. С тех пор его регулярно продолжают. Недавно Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации до 9 мая текущего года.

Выезд за границу ограничен для:

мужчин в возрасте от 18 до 60 лет

государственных служащих

работников критической инфраструктуры

лиц, имеющих военнообязанность

В интервью "Телеграфу" руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович рассказал, что около 7% украинцев могут покинуть Украину после того, как будут сняты ограничения на выезд за границу. Среди молодежи таких вдвое больше – 15%. Социолог предполагает, что действительно желающих может быть даже больше, но не все готовы говорить об этом открыто.

Вместе с тем самую большую опасность Антипович видит в массовом вывозе детей из страны.

"Детей очень много уезжает. Многие семьи прикрывают свое собственное желание уехать за границу мыслью о детях." Я хочу, чтобы мой ребенок жил в спокойном обществе, в мире, имел перспективы, материальное обеспечение, поэтому я хочу его вывезти за границу. А поскольку ребенок у меня еще имел, то я тоже с ним поеду". То есть свое собственное желание мигрировать украинцы прикрывают детьми", – объяснил он.