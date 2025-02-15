Укр

Украинцы получат Европейский цифровой кошелек: что это и как поможет за границей

Автор
Елена Завальнюк
Дата публикации
Читати українською
Автор
Цифровой кошелек Новость обновлена 15 февраля 2025, 14:24
Цифровой кошелек. Фото Коллаж "Телеграфа"

Украина приблизилась к единому цифровому рынку с ЕС.

Украина завершила тестирование Европейского кошелька цифровой идентификации (EU Digital Identity Wallet). Его запуск запланирован до конца 2026 года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Что такое EU Digital Identity Wallet и зачем он нужен:

Европейский цифровой кошелек позволит украинцам пользоваться цифровыми документами за рубежом, заменяя бумажные и пластиковые носители. Граждане ЕС смогут также использовать свои цифровые документы в Украине.

Возможности кошелька: EU Digital Identity Wallet будет полезным для различных жизненных ситуаций, например, таких как:

  • Подтверждение личности для государственных услуг онлайн;
  • Электронное водительское удостоверение;
  • Регистрация SIM-карт;
  • Открытие банковских счетов;
  • Электронная подпись;
  • Электронные рецепты.

Уникальный опыт Украины: Украина стала единственной страной из 20 участников проекта, которая еще не является членом ЕС. В Минцифре подчеркнули, что украинский опыт в сфере цифровизации уникален и очень важен для всего мира. Тестирование цифрового кошелька – это еще один шаг на пути к интеграции с единым цифровым рынком ЕС.

Ранее "Телеграф" писал о том, что безналичный расчет в Украине станет проще. Что предлагает НБУ.

Теги:
#Украина #ЄС #Цифровой кошелек #Услуги онлайн