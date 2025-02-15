Украинцы получат Европейский цифровой кошелек: что это и как поможет за границей

Украина приблизилась к единому цифровому рынку с ЕС.

Украина завершила тестирование Европейского кошелька цифровой идентификации (EU Digital Identity Wallet). Его запуск запланирован до конца 2026 года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Что такое EU Digital Identity Wallet и зачем он нужен:

Европейский цифровой кошелек позволит украинцам пользоваться цифровыми документами за рубежом, заменяя бумажные и пластиковые носители. Граждане ЕС смогут также использовать свои цифровые документы в Украине.

Возможности кошелька: EU Digital Identity Wallet будет полезным для различных жизненных ситуаций, например, таких как:

Подтверждение личности для государственных услуг онлайн;

Электронное водительское удостоверение;

Регистрация SIM-карт;

Открытие банковских счетов;

Электронная подпись;

Электронные рецепты.

Уникальный опыт Украины: Украина стала единственной страной из 20 участников проекта, которая еще не является членом ЕС. В Минцифре подчеркнули, что украинский опыт в сфере цифровизации уникален и очень важен для всего мира. Тестирование цифрового кошелька – это еще один шаг на пути к интеграции с единым цифровым рынком ЕС.

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