Этот город сменил название как минимум 5 раз, пройдя путь от козацких зимовников до мегаполиса

Оно хранит в своих улицах, зданиях и островах уникальные истории, уходящие от времен Киевской Руси.

На берегах могучей реки раскинулся город, прошедший путь от казацких зимовников и древнего Пересечя до современного промышленного гиганта. Сегодня это ведущий деловой, промышленный, научный и культурный центр Юго-Восточной Украины. Но что мы знаем о его истории.

Днепр — город, объединяющий промышленный дух современности и отзвук казацкой славы, княжеских времен и торговых путей. Его история – это не просто хронология событий, а увлекательное путешествие в прошлое, где каждый уголок города имеет свой уникальный рассказ.

Новый Кодак, основанный в 1645 году, расположен на правом берегу Днепра, примерно в 10 км выше современного центра города. Это место стало важным торговым узлом, где пересекались пути из Полтавщины в Запорожскую Сечь. Здесь проходили купеческие валки, которые везли товары в Крым и Московию, а также обратно. Не случайно именно здесь возникло поселение, служившее пунктом отдыха для путешественников.

Екатеринослав: имперский размах на казацкой земле

Основание Екатеринослава в 1776 г. стало важным этапом в истории региона. Однако мало кто знает, что на месте современного города когда-то располагался казацкий зимовник полковника Максима Дия. Сегодня на этой территории находятся жилые массивы Парус, Красный Камень и Покровский. Не является ли это символическим напоминанием о том, что имперское величие выросло на казацкой земле?

Новый Кодак: сердце казацкой паланки

Новый Кодак, основанный в 1645 году, расположен на правом берегу Днепра, примерно в 10 км выше современного центра города. Это место стало важным торговым узлом, где пересекались пути из Полтавщины в Запорожскую Сечь. Здесь проходили купеческие валки, которые везли товары в Крым и Московию, а также обратно. Не случайно именно здесь возникло поселение, служившее пунктом отдыха для путешественников.

Монастырский остров: место силы и легенд

Монастырский остров — это не только живописный уголок природы, но и место с богатой историей, уходящей в IX век. Согласно легендам, здесь останавливался апостол Андрей Первозванный, проповедуя христианство. Говорят, что княгиня Ольга искала здесь защиту от бури в 957 году, а князь Владимир Великий останавливался перед походом на Корсунь. В XII веке монастырь на острове стал цитаделью, которую обороняли от ордынцев. Это свидетельствует о том, что регион являлся важным стратегическим пунктом для русских войск.

Пересечень: затерянный город на перекрестке путей

Пересечень — летописный город, до сих пор вызывающий оживленные дискуссии среди историков. Борис Рыбаков считал, что Пересечень находился на Днепре, южнее Киева, на острове Игрень. Находки на Игренском полуострове свидетельствуют об интенсивных торговых отношениях с Киевской землей и кочевниками. Этот город стал основой для развития современного Днепра.

Названия города в разные исторические периоды:

Новый Кодак (1645-1784);

Екатеринослав (1784-1796);

Новороссийск (1796-1802);

Екатеринослав (1802-1926);

Днепропетровск (1926-2016);

Днепр.

Днепр сегодня: город контрастов и инноваций

Сегодня Днепр – это крупный промышленный, научный и культурный центр Украины. Город славится своим промышленным потенциалом с XIX века. Первый мост через Днепр, построенный в 1796 году, стал настоящим прорывом для города. В Днепре до сих пор существует деревянный дом, построенный около 150 лет назад, переживший несколько войн и революцию. 1897 в городе запустили первый электрический трамвай, что сделало тогдашний Екатеринослав третьим городом, где он курсировал в стране.

Днепро — это постоянно развивающийся город, сохраняя при этом связь с прошлым. Его история стоит того, чтобы ее исследовать и переосмысливать, ведь именно она делает Днепр уникальным и неповторимым.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Киеву точно более 1500 лет, и основали его не легендарные братья. Новое исследование опровергает исторические мифы и раскрывает неведомые страницы становления древнего города.