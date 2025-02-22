Подпишет не Зеленский? Что известно о соглашении о полезных ископаемых с США

Киев и Вашингтон не могут согласовать окончательный текст документа

Соединенные Штаты Америки и Украина не могут договориться о подписании договора о полезных ископаемых — обе стороны обмениваются черновиками документа.

Об этом сообщают источники "Телеграфа" в Офисе президента. При этом Украина настаивает на гарантиях безопасности со стороны Соединенных Штатов, а США — на финансовых обязательствах со стороны Украины.

В то же время Владимир Зеленский, вероятно, не будет подписывать данное соглашение, говорят источники. Вместо него документ может подписать министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Тем временем Украина не готова согласиться на подписание данного договора, поскольку в нем содержится ряд проблемных вопросов. Об этом сообщает Sky News.

Напомним, в феврале 2025 года мировые СМИ заговорили о работе над соглашением между Украиной и США о полезных ископаемых, включая редкоземельные металлы. Администрация президента США Дональда Трампа предложила Украине предоставить Соединенным Штатам 50% владения этими ископаемыми при условии вероятного присутствия там военных США.

Однако президент Украины Владимир Зеленский не готов подписывать документ в таком виде.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский сделал заявление об украинских полезных ископаемых.