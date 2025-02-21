США пытаются дожать Зеленского? Что известно о принятии резонансного соглашения в настоящее время

Вашингтон дает понять, что США не примут "нет" от Украины

Украинская и американская стороны всю ночь работали над проектом соглашения о редкоземельных ископаемых. Но некоторые пункты все еще вызывают определенные вопросы, в частности, в контексте гарантий безопасности для Украины.

Об этом "Суспільному" сообщил источник в Офисе президента. Между тем, Майк Волц заявил, что Зеленский в ближайшее время подпишет соответствующий документ.

"Команды работали минувшей ночью, до утра. Но говорить, что проект соглашения о редкоземельных ископаемых США улучшили в интересах Украины, — преждевременно. С точки зрения безопасности еще остаются определенные вопросы, которые нужно доработать", — сказал информированный собеседник "Суспільному".

В то же время советник президента США по нацбезопасности Майк Волц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "собирается подписать" соглашение о редкоземельных металлах. На конференции консервативных политических действий в США Волц дал понять, что США не примут отказа от Украины в этом вопросе.

"Слушайте, вот в чем суть. Президент Зеленский подпишет это соглашение, и вы увидите это в ближайшее время. И это хорошо для Украины. Что может быть лучше для Украины, чем экономическое партнерство с Соединенными Штатами?", — спросил он.

В своей речи политик напомнил, что именно глава Украины предложил Америке сотрудничество по добыче редкоземельных металлов еще в сентябре 2024 года. Советник Трампа подчеркнул, что президент США "заключает соглашения", и поэтому для Украины "нет ничего лучше", чем экономическое партнерство с США.

"Вклады Европы (в помощь Украине — ред.) в виде кредитов, и они часто возвращаются с процентами за счет процентов от замороженных российских активов. То есть Европе возвращают деньги, а американскому народу — нет? Я так не думаю. Поэтому мы заключаем соглашение, которое выгодно всем", — сказал Волц.

Ранее администрация президента США выразила недовольство риторикой украинских властей в адрес Вашингтона. В Белом доме призывают Киев ценить поддержку, оказываемую Соединенными Штатами. Особую обеспокоенность у них вызывает отказ Украины от соглашения об инвестициях в полезные ископаемые.