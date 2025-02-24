Три года войны за спиной: как юмор спасал украинцев в самые темные времена

Вспоминаем о чем украинцы шутили на протяжении трех лет "трехдневной" войны РФ

Прошло уже три года с начала полномасштабной войны России против Украины. Несмотря на прогнозы, "вторая армия мира" так и не смогла сломить дух украинцев, не в последнюю очередь из-за их умения смеяться даже в самые темные времена.

Однако в течение трех лет темы для шуток сильно изменились. "Телеграф" решил напомнить о том, над чем шутили граждане нашей страны.

2022 год.

Начало российского вторжения породило широкую ответную реакцию в украинском сегменте сети. ВСУ не только не дали оккупантам захватить "Киев за три дня", но и провели успешные контратаки и вернули под свой контроль значительные территории в ходе операций в Харьковской и Херсонской областях.

Местами отступление россиян было настолько стремительным, что простые жители только успевали подбирать на улице покинутую боевую технику. Тот самый трактор, который тянет брошенную российскую БМП, надолго станет символом украинской изобретательности и российской некомпетентности.

К слову о российской некомпетентности. Значительный вклад в разрушение мифа о наличии современной армии в России сделала их склонность продолжать слать своих солдат на верную погибель в одно и то же место. До "мясных штурмов" в то время захватчики еще не докатились, а потому их поведение возле населенного пункта Чернобаевка (Херсонская область), вызывало недоумение.

В тыловых городах в начале войны россияне пытались посеять панику темой ДРГ (все же помнят таинственные крестики на дорогах?), а потому украинцы решили проверять всех подозрительных лиц "кодовым словом".

Еще одной знаковой темой стала временная потеря острова Змеиный, а также история героизма местного гарнизона, который не испугался того самого крейсера "Москва".

К слову, на тот момент плавать крейсеру оставалось недолго. Уже в апреле 2022 года его перевели в ряды подводного флота РФ.

Еще одним украинским феноменом стало активное волонтерство, из-за чего армия получила большое количество разных полезных вещей. Особенно в этом плане выделялся телеведущий и актер Сергей Притула, под руководством которого собирались огромные средства на закупку боевой техники вроде БПЛА Bayraktar и даже спутника ICEYE.

2023 год

К концу 2022 года для большинства украинцев стало понятно, что война будет длиться еще долго, а потому мемы этого года стали отображать сложные времена. Например, в это время происходят первые массовые обстрелы украинской энергосистемы, что привело к масштабным блэкаутам и графикам отключения света. Кроме того, россияне получили от Ирана дроны "Шахед", которые с тех пор в небе над Украиной видны чуть ли не каждую ночь.

Стоит отметить, что украинцы быстро поняли, что в эту игру можно играть вдвоем, а потому еще больше мемов появились вокруг темы слабости российской ПВО. Например, им пришлось ставить ЗРК "Панцирь" на крышу Минобороны.

Понимание того, что война идет не по плану постепенно начала проникать и в умы некоторых россиян. Что привело к тому, что летом 2023 года главарь ЧВК "Вагнер" решил устроить марш на Москву и даже успел захватить Ростов.

В этот период существенно обострилась ядерная риторика России, что породило в Украине новую волну мемов об "оргии на Щекавице".

Спойлер: она так и не состоялась.

2024 год

В 2024 год украинцы уже вошли с пониманием того, что удивить их уже сложно. К этому моменту Украина начала постепенно наращивать свои возможности и все более активно наносить дальнобойные удары. Однако некоторые моменты все же смогли удивить. Например, передача F-16.

Кроме того, Украина продемонстрировала и то, что способна не только сидеть в обороне, но и проводить молниеносные удары в слабые места российской обороны. Примером таковой стала курская операция.

Как сообщалось ранее, 2025 тоже дал украинцам повод для шуток. Впрочем, он связан с действиями новой администрации США и президента Дональда Трампа.