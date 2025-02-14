Какое стоп-слово? Украинцы рисуют меткие мемы по поводу последних новостей

Февраль стал настоящим испытанием стойкости украинцев

В последние дни на украинцев обрушился шквал негативных новостей. Это и переговоры Дональда Трампа с Путиным, и противоречивые заявления американского президента, которые создали впечатление, что нашу страну сливают.

Кроме того, в ночь на 14 февраля российский дрон попал в саркофаг на Чернобыльской АЭС, который защищает окружающую среду от радиации. "Телеграф" собрал в соцсетях мемы на тему текущей новостной повестки.

Чтобы пережить стрессы, обрушивающиеся на головы украинцам без остановки, наши граждане обратились к черному юмору. Сейчас они довольно часто используют ненормативную лексику в сети, что в такой ситуации совсем не удивительно.

Автор одного из мемов изобразил человека, утыканного стрелами, и написал: "Как ощущается чтение новостей в наше время". Другой креативщик предложил переименовать месяц февраль с использованием популярного нецензурного слова.

Ранее мы собрали самые яркие фотожабы и мемы, которые появились после телефонных разговоров Дональда Трампа с президентами России и Украины 12 февраля.

Также "Телеграф" писал, что руководитель Штаба Антитеррористического центра ВБ Дмитрий Козюра и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк стали героями мемов после того, как последний задержал первого за работу на ФСБ России.