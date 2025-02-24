Три роки війни за спиною: як гумор рятував українців у найтемніші часи

Згадуємо, про що українці жартували протягом трьох років "триденної" війни РФ

Минуло вже три роки від початку повномасштабної війни Росії проти України. Попри прогнози, "друга армія світу" так і не змогла зламати дух українців, не в останню чергу через їхнє вміння сміятися навіть у темніші часи.

Проте протягом трьох років теми для жартів дуже змінилися. "Телеграф" вирішив нагадати про те, з чого жартували громадяни нашої країни.

2022 рік.

Початок російського вторгнення породив широку реакцію у відповідь в українському сегменті мережі. ЗСУ не лише не дали окупантам захопити "Київ за три дні", а й провели успішні контратаки та повернули під свій контроль значні території під час операцій у Харківській та Херсонській областях.

Місцями відступ росіян був настільки стрімким, що прості мешканці лише встигали підбирати на вулиці покинуту бойову техніку. Той самий трактор, який тягне покинуту російську БМП, надовго стане символом української винахідливості та російської некомпетентності.

До речі, про російську некомпетентність. Значний внесок у руйнування міфу про наявність сучасної армії у Росії зробила їх схильність продовжувати слати своїх солдатів на вірну смерть в одне й те місце. До "м’ясних штурмів" на той час загарбники ще не докотилися, а тому їхня поведінка біля населеного пункту Чорнобаївка (Херсонська область) викликала подив.

У тилових містах на початку війни росіяни намагалися посіяти паніку темою ДРГ (все ж таки пам’ятають таємничі хрестики на дорогах?), а тому українці вирішили перевіряти всіх підозрілих осіб "кодовим словом".

Ще однією знаковою темою стала тимчасова втрата острова Зміїний, а також історія героїзму місцевого гарнізону, який не злякався того самого крейсера "Москва".

До речі, на той момент плавати крейсерові залишалося недовго. Вже у квітні 2022 року його перевели до лав підводного флоту РФ.

Ще одним українським феноменом стало активне волонтерство, через що армія отримала велику кількість різних корисних речей. Особливо у цьому плані виділявся телеведучий та актор Сергій Притула, під керівництвом якого збиралися величезні кошти на закупівлю бойової техніки на кшталт БПЛА Bayraktar та навіть супутника ICEYE.

2023 рік

До кінця 2022 року для більшості українців стало зрозуміло, що війна триватиме ще довго, а тому меми цього року почали відображати складні часи. Наприклад, у цей час відбуваються перші масові обстріли української енергосистеми, що призвело до масштабних блекаутів та графіків відключення світла. Крім того, росіяни отримали від Ірану дрони "Шахед", які відтоді у небі над Україною видно чи не щоночі.

Варто зазначити, що українці швидко зрозуміли, що в цю гру можна грати удвох, а тому ще більше мемів з’явилося навколо теми слабкості російської ППО. Наприклад, їм довелося ставити ЗРК "Панцир" на дах Міноборони.

Розуміння того, що війна йде не за планом, поступово почала проникати і в уми деяких росіян. Що призвело до того, що влітку 2023 ватажок ПВК "Вагнер" вирішив влаштувати марш на Москву і навіть встиг захопити Ростов.

У цей період суттєво загострилася ядерна риторика Росії, що породило в Україні нову хвилю мемів про "оргію на Щекавиці".

Спойлер: вона не відбулася.

2024 рік

2024 року українці вже увійшли з розумінням того, що здивувати їх уже складно. До цього моменту Україна почала поступово нарощувати свої можливості та дедалі активніше завдавати далекобійних ударів. Однак деякі моменти все ж таки змогли здивувати. Наприклад, передачі F-16.

Крім того, Україна продемонструвала і те, що здатна не лише сидіти в обороні, а й проводити блискавичні удари у слабкі місця російської оборони. Прикладом такої стала курська операція.

Як повідомлялося раніше, 2025 рік теж дав українцям привід для жартів. Втім, він пов’язаний із діями нової адміністрації США та президента Дональда Трампа.