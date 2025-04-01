Ответка за "Укрзалізницю"? Хакеры атаковали российскую железную дорогу, купить билеты онлайн невозможно

В РФ не смогли защитить перевозчика от хакеров

Российская железная дорога подверглась массированной DDoS-атаке, возникли проблемы с сайтом и приложением. Купить билеты на поезда онлайн сейчас невозможно.

О кибератаке сообщили в Telegram-канале РЖД. Там заявили, что пытаются как можно быстрее восстановить работу сайта и приложения. В настоящее время билеты продают в кассах на станциях, которые якобы "функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме".

В росСМИ пишут, что по словам пассажиров, сайт российской железной дороги не открывается. Приложение РЖД открыть можно, но купить билеты через него тоже не получается.

"В приложении открывается только главная страница, а при поиске билетов оно зависает и дальше не грузит", — рассказала россиянка.

Стоит отметить, что на прошлой неделе масштабную кибератаку пережила Украинская железная дорога. Купить билеты онлайн было невозможно несколько дней. На вокзалах были очереди в кассах. Восстановительные работы продолжались с 23 по 29 марта, в субботу онлайн-продажа билетов заработала стабильно.

Как рассказывал "Телеграф", 31 марта на сайте московского метрополитена произошел масштабный сбой, в результате которого пользователи вместо привычной страницы видели интерфейс украинской железной дороги. Так неизвестные хакеры отомстили за атаку на "Укрзализныцю".