Готовят массированный удар? Россия снаряжает много ТУ-95

Во время предыдущих массированных ударов Россия регулярно использовала самолеты Ту-95МС

Россия, вероятно, готовит новый массированный удар по Украине. По данным мониторинговых каналов, на российских аэродромах "Оленья", "Энгельс" и "Дягилево" сейчас находятся 19 бомбардировщиков Ту-95МС/160.

Также сообщается, что 9 самолетов уже могут быть вооружены ракетами. Такая активность на аэродромах обычно предшествует масштабным ракетным атакам.

Если боевой вылет будет производиться с аэродрома "Оленья", а запуск ракет состоится в районе Энгельса, то снаряды достигнут воздушного пространства Украины примерно через 40 минут после пуска. В случае запуска ракет из района Каспийского моря время подлета к территории Украины увеличится до 1 часа 10 минут.

Аэродром "Оленья"

Во время предыдущих массированных ударов Россия регулярно использовала самолеты Ту-95МС, которые отстреливались крылатыми ракетами Х-101/55. Взлетали эти борта именно с аэродромов "Оленья", "Энгельс" и реже "Дягилево". Эти стратегические бомбардировщики способны запускать крылатые ракеты без захода в зону действия украинской противовоздушной обороны.

Украинцам рекомендуют внимательно следить за сообщениями о воздушной тревоге и быстро реагировать на них, особенно в условиях повышенной угрозы ракетных атак.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Россия изменила тактику использования "шахедов". Раньше пуски дронов происходили преимущественно в вечернее и ночное время. Теперь удары могут быть и днем.