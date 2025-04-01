Для государства это просто камни: как выглядят старинные казацкие могилы на Черкасщине и чем они особенны (фото)
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Эти достопримечательности не охраняются государством
В селе Колодистое на Черкасщине есть уникальное казацкое кладбище с каменными крестами, которому почти 200 лет. Это место имеет историческое значение, но при этом оно не охраняется государством и не является заповедной зоной.
"Телеграф" расскажет, как выглядит старинное кладбище с каменными казацкими могилами и почему оно такое особенное.
Казацкое кладбище на Черкасщине — что о нем известно
Это кладбище запечатлел и показал в своей экспедиции известный краевед, глава общественной организации "Украина Инкогнита" Роман Маленков. Он занимается исследованиями забытых старинных кладбищ, чтобы привести их в порядок и внести в официальные реестры культурного наследия Украины.
Так, Роман Маленков собрал волонтеров в селе Колодистое в 2023 году, где они устроили толоку и нашли старинные казацкие могилы, некоторые из которых датируются даже 18 столетием.
"Когда-то это кладбище было заполнено полностью плитами и каменными крестами. Каменные кресты разрушили и забрали в 30-х годах прошлого века российские оккупанты", – рассказал Роман Маленков.
По его словам особенность и важность подобных кладбищ и каменных крестов на территории Украины в том, что они являются доказательствами, что там давно жили украинцы. "Древнеукраинские каменные кресты – это историческая память народа, а не просто изделия из камня", — подчеркивает краевед.
Поэтому такие старинные кладбища с казацкими крестами должны охраняться государством, как важная историческая ценность. А пока они для государства — просто камни, считает краевед.
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