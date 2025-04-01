Casino.ua объявило о партнерстве с Vibra Gaming
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Это сотрудничество позволит получить доступ к контенту, отвечающему международным стандартам и строгим регуляторным требованиям
Онлайн-платформа Casino.ua заключила партнерское соглашение с провайдером Vibra Gaming. Компания является ведущим поставщиком локализованного контента и технологических решений для операторов в Латинской Америке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.
Как говорится в сообщении, сотрудничество с Vibra Gaming позволит получить доступ к контенту, отвечающему международным стандартам и строгим регуляторным требованиям.
Благодаря глубокому пониманию рынка Латинской Америки и более чем 10-летнему опыту работы в европейской индустрии, Vibra Gaming станет надежным партнером в создании инновационной среды.
"Сотрудничество с Vibra Gaming — стратегический шаг, который поможет нам предложить еще больше инновационных решений для наших пользователей. Мы всегда открыты к партнерствам, способствующим развитию индустрии", — заявил директор "Казино ЮА" Александр Бабенко.
Напомним, ранее Casino.ua объявила о заключении соглашений с другими ведущими разработчиками, такими как Galaxsys, SPRIBE и APOLLO GAMES.