Сообщника предателя Медведчука Молчанова Польша депортировала в Украину: в чем его обвиняют

Среди прочего, коллаборант даже призвал к терактам в Украине

Служба безопасности совместно со Службой внешней разведки и правоохранительными органами Республики Польша провели международную спецоперацию на территории ЕС. Впервые с начала полномасштабной войны по запросу СБУ в Украину был передан российский агент, работавший в информационной сфере.

"Политического эксперта" из медийного пула подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука задержали в Польше, а затем он оказался в одном из киевских СИЗО. Об этом сообщает СБУ.

Хотя пресс-служба не называет имя задержанного, несомненно, речь идет о Кирилле Молчанове, который до войны был частым гостем телеканалов кума Путина, а после своего побега "обжился" в московской студии Соловьева.

"По материалам дела, злоумышленник был завербован и работал одновременно на две спецслужбы страны-агрессора: ФСБ и Внешнюю разведку РФ. По указанию оккупантов он занимался дискредитацией Украины на международной арене и работал над расшатыванием внутренней ситуации в странах-партнерах нашего государства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения Молчанов уехал в Россию, где стал одним из ключевых идеологов кремлевских медийных проектов "Другая Украина" и "Голос Европы" (Voice of Europe).

"Также злоумышленник был одним из частых гостей ток-шоу Владимира Соловьева. Только в течение 2023 года он 35 раз участвовал в прямых эфирах кремлевского пропагандиста, где оправдывал вооруженную агрессию РФ и распространял фейки о ситуации в Украине", – пишет пресс-служба.

Предатель устраивал на территории Европейского Союза уличные акции с целью провоцирования протестов против международной поддержки Украины.

В Службе безопасности также сообщается, что еще одним важным направлением подрывной деятельности Молчанова были публичные призывы к подготовке заказных терактов в Украине.

"Для этого псевдополитолог использовал свой телеграмм-канал, на котором регулярно "репостил" чат-боты российских спецслужб, собирающих разведданные о Силах обороны", – говорится в публикации.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 и ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников и коллаборационная деятельность).

Еще один бежавший в Россию коллаборант, который активно ведет деятельность, направленную против своей родины, Дмитрий Василец, сообщил об аресте Молчанова в Польше.

По его словам, Молчанов ехал в Берлин по приглашению депутатов Бундестага якобы в благодарность за его "правозащитную" деятельность. Они собирались вручить ему "премии и грант", за системную работу якобы по защите прав человека.

Справка Еще до полномасштабной войны с Россией Кирилл Молчанов был известен своей деятельностью в медиапространстве и связями с пророссийскими политическими силами. Занимал должность заместителя директора Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП), эксперты которого часто пиарили тех или иных политиков. Был частым гостем на телеканалах, связанных с Виктором Медведчуком, где критиковал оппонентов партии "Оппозиционная платформа — За жизнь!" и прозападные инициативы.

В сентябре 2018 года поддерживал Евгения Мураева, называя его "очень крупной рыбой" в украинской политике. В 2017—2018 годах активно пиарил Вадима Рабиновича и "Оппозиционную платформу — "За жизнь", а в ноябре 2018 года — Романа Бессмертного, отмечая его политический опыт.

Ранее мы писали, что к "политическому движению" "Другая Украина", которое создал в России обвиняемый в госизмене бывший нардеп Виктор Медведчук, присоединяются беглецы из Украины. Таким образом, политик хочет создать для себя "свою Украину".