Более 14 тысяч "шахедов" и не только. Сколько целей уничтожено в небе Украины за три года войны

В Воздушных силах рассказали о результатах работы ПВО за три года русско-украинской войны

За три года полномасштабной войны Воздушные Силы Украины уничтожили более 26 тысяч воздушных целей противника. Среди сбитых целей — 370 самолетов, 331 вертолет и более 14 тысяч ударных дронов типа "Shahed".

Согласно официальным данным, украинские военные также сбили 40 аэробалистических ракет "Кинжал", 95 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, 550 крылатых ракет "Калибр" и 95 крылатых ракет "Искандер-К". Кроме того, была уничтожена 1801 крылатая ракета типов Х-101/Х-55см/Х-555 и 460 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69. Об этом заявили в воздушных силах ВСУ.

Тактическая авиация ПС ВСУ совершила более 20 тысяч боевых вылетов, из которых около 10 тысяч – на огневое поражение противника, а более 12 тысяч – на истребительное авиационное прикрытие.

"С 24 февраля 2022 года, во взаимодействии с Силами обороны Украины, сбито 26 525 средств воздушного нападения противника, в частности:

370 – самолетов;

331 – вертолет;

40 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

95 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23;

550 крылатых ракет "Калибр";

95 крылатых ракет "Искандер-К";

1801 крылатую ракету Х-101/Х-55см/Х-555;

460 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

25 ракет других типов;

14286 ударных БпЛА типа "Shahed";

6 900 разведывательных БПЛА", — добавили в Воздушных Силах.

Последнее масштабное нападение произошло в ночь на 24 февраля 2025 года. Враг запустил 185 ударных беспилотников с территорий России и оккупированного Крыма. По данным Генштаба, украинские силы сбили 113 дронов типа "Shahed" над двенадцатью областями Украины. Еще 71 вражеский беспилотник-имитатор был локационно потерян без негативных последствий.

В результате атаки зафиксировано повреждение объектов в Днепропетровской, Одесской, Киевской и Хмельницкой областях.

Ранее "Телеграф" также писал, что в России дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию. В результате удара поврежден операторный узел связи и электрощитовое здание объекта.