Понад 14 тисяч "шахедів" і не тільки. Скільки цілей знищено в небі України за три роки війни
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У Повітряних силах розповіли про результати роботи ППО за три роки російсько-української війни
За три роки повномасштабної війни Повітряні Сили України знищили понад 26 тисяч повітряних цілей противника. Серед збитих цілей — 370 літаків, 331 вертоліт та понад 14 тисяч ударних дронів типу "Shahed".
Згідно з офіційними даними, українські військові також збили 40 аеробалістичних ракет "Кинджал", 95 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, 550 крилатих ракет "Калібр" та 95 крилатих ракет "Іскандер-К". Крім того, було знищено 1801 крилату ракету типів Х-101/Х-55см/Х-555 та 460 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69. Про це заявили у Повітряних Силах ЗСУ.
Тактична авіація ПС ЗСУ здійснила понад 20 тисяч бойових вильотів, з яких близько 10 тисяч — на вогневе ураження противника, а більше 12 тисяч — на винищувальне авіаційне прикриття.
"Із 24 лютого 2022 року, у взаємодії із Силами оборони України, збито 26525 засобів повітряного нападу противника, зокрема:
- 370 – літаків;
- 331 – вертоліт;
- 40 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
- 95 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;
- 550 крилатих ракет "Калібр";
- 95 крилатих ракет "Іскандер-К";
- 1801 крилату ракету Х-101/Х-55см/Х-555;
- 460 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
- 25 ракет інших типів;
- 14286 ударних БпЛА типу "Shahed";
- 6 900 розвідувальних БпЛА", — додали у Повітряних Силах.
Останній масштабний напад відбувся в ніч на 24 лютого 2025 року. Ворог запустив 185 ударних безпілотників з територій Росії та окупованого Криму. За даними Генштабу, українські сили збили 113 дронів типу "Shahed" над дванадцятьма областями України. Ще 71 ворожий безпілотник-імітатор було локаційно втрачено без негативних наслідків.
Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження об'єктів у Дніпропетровській, Одеській, Київській та Хмельницькій областях.
Раніше "Телеграф" також писав, що в Росії дрони атакували нафтоперекачувальну станцію. Внаслідок удару пошкоджено операторний вузол зв'язку та електрощитову будівлю об'єкта.