Андрей Табалов: Молочная отрасль сталкивается с серьезными трудностями, но ситуация может улучшиться весной

Особенно сложная ситуация сейчас на сырном рынке

Начало года стало сложным для молочной отрасли Украины, однако переработчики ожидают стабилизации ситуации весной.

Об этом заявил генеральный директор молочной компании "Волошковое поле" Андрей Табалов.

Хотя с января цена на молоко начала снижаться, этот эффект пока не ощутим, и, по словам Табалова, его можно ожидать только по результатам февраля.

Он также добавил, что основные проблемы отрасли остаются неизменными: ритейл затягивает выплаты, а маржа почти отсутствует, что усложняет расчеты с поставщиками молока.

"Спрос на молочную продукцию также снизился, а регулярные отключения электроэнергии дополнительно усложняют производственные процессы. Мы повышали цены, но это не может быть долгосрочным решением. Для стабилизации ситуации пришлось сократить инвестиции и оптимизировать затраты", – отметил он.

И подчеркнул, что особенно сложна ситуация на сырном рынке, где основное давление создают импортные поставки, в частности импорт польских сыров.

"Нам важно сохранять производства, поддерживать наши коллективы, чтобы отрасль работала. Поскольку молокоперерабатывающая отрасль — это и налоги в бюджет, и важная экономическая составляющая функционирования нашей экономики во время войны", — подчеркнул генеральный директор молочной компании "Волошкове поле".

Несмотря на сложности, Андрей Табалов отметил, что компания продолжает адаптироваться к новым условиям и надеется на улучшение ситуации с приходом весны.