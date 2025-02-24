Андрій Табалов: Молочна галузь зіштовхується з серйозними труднощами, але ситуація може стати кращою навесні

Особливо складна ситуація наразі є на сирному ринку

Початок року став складним для молочної галузі України, втім, переробники очікують стабілізації ситуації навесні.

Про це заявив генеральний директор молочної компанії "Волошкове поле" Андрій Табалов.

Хоча з січня ціна на молоко почала знижуватися, цей ефект поки не відчутний, і, за словами Табалова, його можна очікувати лише по результатам лютого.

Він також додав, що основні проблеми галузі наразі залишаються незмінними: рітейл затягує виплати, а маржа майже відсутня, що ускладнює розрахунки з постачальниками молока.

"Попит на молочну продукцію також знизився, а регулярні відключення електроенергії додатково ускладнюють виробничі процеси. Ми підвищували ціни, але це не може бути довгостроковим рішенням. Для стабілізації ситуації довелося скоротити інвестиції та оптимізувати витрати", – зазначив він.

І наголосив, що особливо складною є ситуація на сирному ринку, де основний тиск створюють імпортні поставки, зокрема імпорт польських сирів.

"Нам важливо зберігати виробництва, підтримувати наші колективи, щоби галузь працювала. Оскільки молокопереробна галузь — це і податки до бюджету, і важлива економічна складова функціонування нашої економіки під час війни", — наголосив генеральний директор молочної компанії "Волошкове поле".

Попри труднощі, Андрій Табалов зазначив, що компанія продовжує адаптуватися до нових умов і сподівається на покращення ситуації з приходом весни.