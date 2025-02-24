Есть ли угроза международному саммиту? В ряде областей звучит воздушная тревога: что известно

В некоторых областях это уже вторая тревога за день

В Украине утром 24 февраля 2025 года, в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ, объявили о воздушной тревоге. Причиной тому стал взлет МИГ-31.

Именно сейчас в Киеве проходит саммит "Поддерживай Украину" при участии мировых лидеров. Тревога не повлияла на проведение саммита. Как выяснилось впоследствии, поднятие МИГ-31 было частью тренировочного полета. После приземления самолета тревогу отменили.

Однако в 11:41 в Киевской области и в центрально-восточных областях вновь объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистических ракет. Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Воздушная тревога по состоянию на 11:41

Есть ли враждебные цели в украинском небе, не сообщают.

Напомним, что в Киев лично прибыли руководители правительств и президенты: премьер-министр Норвегии, глава правительства Испании, премьер Исландии, глава правительства Эстонии, президенты Литвы, Латвии и Финляндии, премьер-министр Канады, глава правительства Дании. Также принимают участие президент Европейского совета, президент Еврокомиссии, представитель Франции на уровне министра и премьер-министр Швеции.

Ранее "Телеграф" писал, что в Харькове ранним утром прогремели взрывы, как и три года назад. Информация о последствиях уточняется.