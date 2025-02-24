В Украине могут появиться иностранные войска. Один из главных союзников сделал заявление

Сейчас нужно заложить основу для долгосрочного мира, говорит Кир Стармер

Британский премьер-министр Кир Стармер заявил о готовности отправить британские войска в Украину. Это может произойти вместе с другими европейскими странами и при определенных условиях.

Об этом он сообщил во время выступления на пленарном заседании саммита "Поддерживай Украину".

По словам Стармера, сейчас появилась возможность заложить основы для продолжительного мира. "Если мы хотим длительный мир, то Украина должна быть за столом переговоров. И мы должны выстраивать суверенитет для Украины и мощные гарантии безопасности. Великобритания готова поддерживать это своими войсками в Украине с европейцами и правильными условиями", — сказал Стармер.

Великобритания планирует предоставить Украине военную помощь на сумму 5,6 миллиарда долларов в 2024 году. В то же время британское правительство вводит новый масштабный пакет санкций, направленный против российского теневого флота и компаний из РФ и Китая, поставляющих военные компоненты.

По мнению Стармера, усиление экономического давления на Россию должно заставить Путина не просто сесть за стол переговоров, но и пойти на реальные уступки. Британский премьер также планирует обсудить этот вопрос с лидерами стран "Большой семерки". Кроме того, он призвал к понижению цен на нефть.

Напомним, Вэнс поставил все точки над "и", введут ли США войска в Украину. "А эта война – только между Россией и Украиной", – написал представитель Белого дома.