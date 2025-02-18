Нидерланды готовы отправить миротворцев в Украину после войны

Нидерландский парламент поддержал идею миротворческой миссии в Украине

Нидерланды могут отправить миротворческие войска в Украину в случае заключения мирного соглашения с Россией. Нижняя палата парламента страны одобрила соответственную резолюцию большинством голосов.

Парламентарии призывают свое правительство активно приобщиться к обеспечению мира, когда прекратятся боевые действия. Об этом сообщается в материале нидерландского телеканала NOS.

Как сообщает издание, Нижняя палата парламента Нидерландов просит, чтобы правительство заняло "конструктивную позицию" по участию в "послевоенных миротворческих силах" в Украине.

В документе, поддержанном депутатами, отмечается, что парламент видит активную роль Нидерландов в обеспечении стабильности после достижения перемирия между Украиной и Россией.

Миротворческая миссия не обязательно должна проходить под эгидой НАТО. Это связано с тем, что министр обороны США уже заявил об отсутствии планов по участию США или Альянса в такой миротворческой миссии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер сделал заявление о развертывании западных военных в Украине. При этом пока неясно, как будут выглядеть миротворческие силы в Украине.