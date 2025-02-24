В Україні можуть з'явитися іноземні війська. Один із головних союзників зробив заяву

Зараз треба закласти основу для довготривалого миру, каже Кір Стармер

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер заявив про готовність відправити британські війська в Україну. Це може статись разом з іншими європейськими країнами та за певних умов.

Про це він повідомив під час виступу на пленарному засіданні саміту "Підтримуй Україну".

За словами Стармера, зараз з'явилася можливість закласти основи для довготривалого миру. "Якщо ми хочемо тривалий мир, то Україна має бути за столом перемовин. І ми маємо вибудовувати суверенітет для України і потужні гарантії безпеки. Великобританія готова підтримувати це своїми військами в Україні з європейцями і з правильними умовами", — сказав Стармер.

Велика Британія планує надати Україні військову допомогу на суму 5,6 мільярдів доларів у 2024 році. Водночас британський уряд запроваджує новий масштабний пакет санкцій, спрямований проти російського тіньового флоту та компаній з РФ і Китаю, які постачають військові компоненти.

На думку Стармера, посилення економічного тиску на Росію має змусити Путіна не просто сісти за стіл переговорів, а й піти на реальні поступки. Британський прем'єр також планує обговорити це питання з лідерами країн "Великої сімки" . Крім того, він закликав до зниження цін на нафту.

Нагадаємо, Венс поставив всі крапки над "і", чи введуть США війська в Україну. "А ця війна – тільки між Росією та Україною", – написав представник Білого Дому.