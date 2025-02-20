А можно ли ему доверять? Британский премьер хочет привезти Трампу план развертывания миротворцев в Украине

Стратегию, совместно разработанную Парижем и Лондоном, уже видели лидеры самых влиятельных стран ЕС

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время визита в США представит президенту Дональду Трампу план развертывания более 30 тысяч европейских солдат в Украине. Этот контингент должен будет поддерживать режим прекращения огня.

Об этом пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники. Визит Стармера в США состоится на следующей неделе, он планирует предоставить Трампу детальный план развертывания.

В частности, он подробно опишет Трампу, как европейские войска смогут обеспечить соблюдение любого соглашения о прекращении огня, которое может быть заключено при посредничестве президента США. Стармер будет призывать Трампа предоставить для прикрытия европейского контингента американские истребители и ракеты, держа их в Восточной Европе в полной боевой готовности, чтобы ударить по России, если она нарушит условия потенциального перемирия.

Стратегию, совместно разработанную Парижем и Лондоном, уже видели лидеры наиболее влиятельных стран ЕС. Стармер будет пытаться доказать Трампу, что в интересах США будет принять участие в этой миссии и предотвратить начало нового вторжения РФ после того, как завершатся боевые действия.

30 тысяч военных НАТО будут прикрывать города, аэропорты, морские порты, атомные электростанции и другие важные объекты. Миссия будет полагаться на авиацию, спутники и технический мониторинг, а также на масштабную огневую мощь. В Черное море прибудут военно-морские корабли НАТО, а воздушное пространство Украины снова будет открыто для полетов коммерческой авиации.

"Есть надежда, что Трамп поддержит эту стратегию, поскольку это будет означать, что американские войска не будут развернуты в Украине после войны. Европейский чиновник сообщил The Telegraph, что НАТО также придется начать дискуссии по статье 5 о взаимной обороне, в которой говорится, что нападение на одного члена НАТО является нападением на всех. Хотя не ожидается, что это положение будет распространяться на европейские войска, дислоцированные в Украине, некоторые страны будут настаивать на том, чтобы оно оставалось в силе, если Москва решит напасть на их территорию из-за развертывания войск", – добавляет издание.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер сделал заявление о развертывании западных военных в Украине. При этом пока неясно, как именно будут выглядеть миротворческие силы в Украине. Украинский нардеп Алексей Гончаренко сообщал, что Европа сейчас может предоставить около 25 тысяч миротворцев для Украины из 500 тысяч необходимых.