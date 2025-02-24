Там був Трамп: Зеленський взяв участь у засіданні G7, про що говорили (відео)

Лідери, зокрема, говорили про необхідність гарантій безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у засіданні країн G7. На ньому також був присутній і глава США Дональд Трамп.

Про це повідомив президент України у своєму Telegram-каналі. За словами українського лідера, ця зустріч була продуктивною.

24 лютого лідери говорили про необхідність гарантій безпеки для України та реальні шляхи, як забезпечити припинення цієї російської агресії та недопущення жодної нової

"Важливі принципові слова від більшості партнерів. Дуже розраховуємо на єдність світу – Європи, Америки, усіх частин світу й народів, які прагнуть жити в мирі та на основі передбачуваних правил, на основі міжнародного права. ", — розповів Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали, що президент Володимир Зеленський назвав головні гарантії безпеки для України.

Також "Телеграф" розповідав про головні заяви Зеленського на пресконференції 23 лютого. Президент прокоментував актуальні для жителів нашої країни питання. Це стосувалося війни та гарантій безпеки, угоди зі США щодо мінералів, стосунки з Дональдом Трампом тощо.