Розы не в тренде: стало известно, какие цветы украинцы покупали 8 марта

Продавцы не подсчитали выручку на 8 марта, но ее можно прикинуть

В этом году 8 марта в Украине был настоящий бум на покупку цветов. За цветами даже стояли в очередях. И это несмотря на традиционно высокие "праздничные" цены.

"Телеграф" узнал, какие цветы больше всего покупали украинцы, а также сколько их продавцы заработали за праздники. Стоит напомнить, что 8 марта в 2024-ом году за скромные тюльпаны продавцы просили по 45—50 гривен, а за розы – до 100—150 гривен за штуку. Но даже несмотря на это в некоторых магазинах рост продаж был очень заметен. Так, по словам директора направления "Деко" сети "Эпицентр" Марины Бевзюк, на 8 марта этого года продажи цветов выросли на 50% по сравнению с прошлым годом.

О каких деньгах речь?

Продавцы не подсчитали выручку на 8 марта, но ее можно прикинуть. Генеральный директор компании "Аскания-Флора" (контролирует около 40% производства роз в стране) Валерий Горбань говорит, что в прошлом году цветов в общей сложности продали примерно на 18 млрд грн. А на несколько праздничных дней приходится 5—6% годовой выручки. Выходит, что можно уверенно говорить о нескольких сотнях миллионов гривен.

"Лидером продаж стали тюльпаны — их предпочли более 70% покупателей. 18,5% выбрали розы, в топ-3 попали также хризантемы (на них пришлось 6% продаж)", — рассказывает Марина Бевзюк.

Больше о цветочном бизнесе Украины во время войны, вы можете прочитать в полной версии материала "Телеграфа" под названием "Букет на миллиард: сколько 8 марта заработали продавцы цветов".

Напомним, ранее мы писали о том, как в Киеве шла торговля цветами 8 марта.