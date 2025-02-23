Праздник 23 февраля: что нельзя делать сегодня, чтобы не отпугнуть счастливое будущее
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Почему сегодня нельзя убираться и быть в одиночестве
В это воскресенье христиане восточного обряда почитают память священномученика Поликарпа Смирнского, епископа. Отметим, что в этот день погода в Украине будет снежной.
Оставшись в детстве сиротой, Поликарп был усыновлен христианкой-вдовой Калистой. После ее смерти он раздал имущество бедным и посвятил себя аскетической жизни.
Иоанн Богослов взял Поликарпа под свое наставничество, и вскоре тот стал дьяконом, а затем — епископом. Святой прославился активной борьбой с гностиками. Он отказался отречься от веры во время гонений на христиан и принял мученическую смерть.
Традиции и приметы 23 февраля
В этот день по традиции выпекали пироги на кислом тесте и угощали ими незамужних девушек. Считалось, что такая выпечка привлечет в будущем женихов. Кроме того, это удачное время для посещения косметолога, парикмахера или маникюрного салона.
- Птицы с утра кричат – к заморозкам.
- В лесу слышен стук дятла – к поздней весне.
- Туман – к дождливому лету.
- Много облаков на небе – погода улучшится.
Что нельзя делать 23 февраля
- Грустить — печаль останется с вами на весь год.
- Проводить день дома в одиночестве — до лета никто в гости не придет.
- Делать генеральную уборку — можно спровоцировать скандалы в семье.
- Играть свадьбу — брак не будет счастливым.
Праздники и события 23 февраля
- Всемирный день взаимопонимания и мира (World Understanding and Peace Day)
- Международный день собачьего печенья (International Dog Biscuit Appreciation Day)
- День дизельного двигателя (Diesel Engine Day)
- День сражений подушками
- День бананового хлеба
У кого именины 23 февраля
Сегодня именины празднуют Александр, Михаил, Сергей, Моисей, Алексей, Николай, Кузьма и Иван.
Напомним, что в последнем зимнем месяце выпадает множество государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь значимых событий и выходных на февраль 2025 года.