Январь установил новый климатический рекорд и удивил ученых

Наибольшим фактором, способствующим потеплению климата, является сжигание ископаемого топлива

Прошедший январь принес аномальное тепло в Украину, а также стал самым теплым в мире за всю историю наблюдений. Он продолжил ряд экстремальных глобальных температур.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Службу изменений климата Коперник (C3S) Евросоюза. По ее данным, январь 2025 года продолжил серию чрезвычайной жары, в 18 с 19 месяцев средняя глобальная температура была на 1,5 градуса выше, чем в доиндустриальные времена. Средняя глобальная температура января была на 1,75 градуса выше, чем в доиндустриальное время.

Такие температуры зафиксированы, несмотря на то, что мир отходит от модели потепления Эль-Ниньо и переходит к более прохладной модели Ла-Нинья. Последняя подразумевает охлаждение экваториальных вод Тихого океана и может сдерживать глобальную температуру.

"Тот факт, что мы все еще наблюдаем рекордные температуры вне влияния Эль-Ниньо, немного удивляет", — отметила стратегический руководитель Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды Саманта Берджесс.

По оценкам ученых, влияние Ла-Нинья еще не достигло своего максимума, сейчас мир находится в нейтральных условиях между двумя фазами. В то же время, по словам Берджесс, эффекта охлаждения Ла-Нинья может быть недостаточно для временного сдерживания глобальных температур, на которые также влияют такие факторы, как наблюдаемая в других океанских бассейнах экстремальная жара, и главный движущий фактор изменения климата: выбросы парниковых газов, задерживающих тепло.

"Несомненно, наибольшим фактором, способствующим потеплению нашего климата, является сжигание ископаемого топлива", — резюмировала ученая.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пришедшие в некоторые регионы Украины в начале февраля снегопады скоро прекратятся. Снег еще будет в Украине в течение этой недели и до начала-середины следующей.