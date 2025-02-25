Вся страна – в заложниках. Активист назвал главный "баг" Конституции Украины

К власти часто приходят рядовые, но корыстные люди

Основной Закон Украины предоставляет слишком большие полномочия президенту, поэтому нам нужен новый "конституционный дизайн", который урезал бы права главы государства, который может оказаться популистом, в пользу главы правительства.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал соучредитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова Геннадий Друзенко. Он уже заявил о своих президентских амбициях и назвал основной "баг" Конституции Украины.

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— Президент слишком сильный. И этой болезнью сейчас болеет Америка. Выходит популист, "продает" шоу или кино, народ влюбляется (у народа нет знаний) и выбирает его. И потом страна становится заложником одного человека, — говорит активист.

По его словам, статистика показывает, что Вашингтоны редко становятся президентами. Как правило, к власти приходят гораздо более рядовые и корыстные личности.

— Соответственно, вся страна – заложник одного человека. Как было при Петре Алексеевиче [Порошенко], как было при Ющенко. Даже когда Зеленский победил с разгромным счетом. Сколько? 73 процента? Но ведь пришла голосовать половина избирателей (по данным ЦИК, явка составляла 62%. — Ред.) То есть большинство страны проиграло.

Главная болезнь в Украине — слишком сильная позиция президента. Президент должен стать гораздо слабее, а основной фигурой в политической архитектуре Украины должен быть премьер-министр, — подытожил Геннадий Друзенко.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", когда в Украине могут пройти выборы президента и парламента.