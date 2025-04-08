Не только плюсы: бывший глава МИД назвал недостатки присутствия иностранных войск в Украине

В размещении миротворцев есть и риски

Украина ведет переговоры с Францией и Великобританией о возможном размещении иностранного контингента. Обсуждаются не только политические сигналы, но и конкретные технические детали, включая присутствие иностранных войск на определенных участках территории.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел и экс-посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в эфире Radio NV. Он напомнил, что еще полтора года тому назад предусматривал такое развитие событий.

"Полтора года назад я сказал, что если ситуация будет катастрофической на фронте, то первые, кто ступит за нас, это будут британцы. Ну, стали и французы. Над мной насмехались, писали комменты всякие такие, которые я научился не читать… Так случилось", — отметил он.

По словам Пристайко, ключевая ошибка Украины — это промедление с принятием закона, позволяющего доступ иностранных войск на территорию страны.

"Нужно было сразу пойти навстречу и сделать первый шаг — принять закон о доступе французских вооруженных сил на суверенную территорию Украины. Что и нужно будет в любом случае сделать, когда мы сейчас договоримся с британцами и французами, и надеюсь еще с кем-то", — заявил дипломат.

В то же время, он предупредил: размещение иностранного контингента означает частичную потерю контроля над военными решениями.

"Как только вы начинаете интернационализировать проблему… вы больше не являетесь владельцем этого руля. Если у вас на территории страны вооруженные силы иностранных стран, ваше решение относительно того, что вы атакуете, где вы стоите, или вы принимаете какие-либо средства противодействия, ракеты, танки и так далее, они уже должны быть согласованы с этой позицией", — пояснит.

Пристайко сравнил ситуацию с ограничением действий ВСУ в 2014 году через миссию ОБСЕ. Он также рассказал об истории создания формата Рамштайн и подтвердил, что ключевую роль в этом играли именно британцы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Владимир Зеленский 5 апреля заявил, что в вопросе размещения миротворцев в Украине достигнуты важные успехи. Благодаря сотрудничеству с международными партнерами страна приближается к достижению мира.