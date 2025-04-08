Праздник 8 апреля: что нельзя делать, чтобы не попасть в беду
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Продолжается пост к Пасхе
Во вторник, 8 апреля, христиане чествуют святого Иродиона. Он был одним из 70-ти апостолов, которых Иисус Христос избрал для распространения христианской веры. До введения новоюлианского календаря праздник приходился на 21 апреля.
Иродион жил в I веке в Киликии, расположенном на побережье Средиземного моря. Он был родственником апостола Павла и вместе с ним распространял веру в Иисуса Христа. Так мужчину избрали епископом города Патары. Однажды язычники жестоко избили Иродиона, но ему удалось выжить.
После этого мученик продолжил проповедовать с апостолами Петром и Павлом. Он постоянно подвергался преследованиям со стороны иконоборцев. Погиб мученической смертью.
Традиции и приметы 8 апреля
В народе праздник называли Родиона Ледола, поскольку в это время таял лед. Некоторые верили, что в этот день встречаются Солнце и Луна. С самого утра люди умывались холодной водой, но не вытирали ее. Вместо этого ждали, пока солнце высушит капли и наполнит их энергией и красотой.
- Солнечный день 18 апреля является предвестником жаркого лета.
- А вот туман свидетельствует о том, что лето будет сопровождаться осадками.
- Пасмурное небо – ждите дождя в ближайшее время.
Что нельзя делать 8 апреля
- Нельзя есть мясные и молочные блюда, ведь продолжается Великий пост.
- Запрещается веселиться и устраивать гулянья, поскольку это может плохо закончиться.
- Не стоит убирать и внедрять большие изменения, потому что успеха не будет.
Именины 8 апреля
День ангела празднуют Марфа, Нифонт, Родион, Сусанна.
Ранее "Телеграф" писал, как питаться в период Великого поста. Узнайте, какие запреты действуют в питании.