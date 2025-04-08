Праздник 8 апреля: что нельзя делать, чтобы не попасть в беду

Продолжается пост к Пасхе

Во вторник, 8 апреля, христиане чествуют святого Иродиона. Он был одним из 70-ти апостолов, которых Иисус Христос избрал для распространения христианской веры. До введения новоюлианского календаря праздник приходился на 21 апреля.

Иродион жил в I веке в Киликии, расположенном на побережье Средиземного моря. Он был родственником апостола Павла и вместе с ним распространял веру в Иисуса Христа. Так мужчину избрали епископом города Патары. Однажды язычники жестоко избили Иродиона, но ему удалось выжить.

После этого мученик продолжил проповедовать с апостолами Петром и Павлом. Он постоянно подвергался преследованиям со стороны иконоборцев. Погиб мученической смертью.

Традиции и приметы 8 апреля

В народе праздник называли Родиона Ледола, поскольку в это время таял лед. Некоторые верили, что в этот день встречаются Солнце и Луна. С самого утра люди умывались холодной водой, но не вытирали ее. Вместо этого ждали, пока солнце высушит капли и наполнит их энергией и красотой.

Солнечный день 18 апреля является предвестником жаркого лета.

А вот туман свидетельствует о том, что лето будет сопровождаться осадками.

Пасмурное небо – ждите дождя в ближайшее время.

Что нельзя делать 8 апреля

Нельзя есть мясные и молочные блюда, ведь продолжается Великий пост.

Запрещается веселиться и устраивать гулянья, поскольку это может плохо закончиться.

Не стоит убирать и внедрять большие изменения, потому что успеха не будет.

Именины 8 апреля

День ангела празднуют Марфа, Нифонт, Родион, Сусанна.

Ранее "Телеграф" писал, как питаться в период Великого поста. Узнайте, какие запреты действуют в питании.