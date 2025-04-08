Недовольство из-за ударов россиян по Украине, тарифы и Китай: Трамп снова сделал ряд заявлений

Трамп разочарован ударами России по Украине, поскольку ударов слишком много

Президент США Дональд Трамп на брифинге для прессы 7 апреля после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне сделал ряд заявлений. В частности, он заявил, что недоволен Россией из-за постоянных атак на Украину, а также опроверг информацию о том, что США могут приостановить действие тарифов на импорт из других государств.

Также Трамп сделал и другие интересные заявления. "Телеграф" собрал главное:

США не будут прекращать или приостанавливать действие пошлин на импорт из других стран. Информация об этом в СМИ не соответствует действительности.

США введут против Китая дополнительные пошлины в размере 50%, если Китай не отменит ответные тарифы до 8 апреля.

США будут заключать исключительно "честные и выгодные" соглашения с другими странами. В противном случае торговли не будет.

ЕС, мол, "плохо ведет себя" по отношению к Соединенным Штатам, но "так больше не будет".

Вашингтон и Тегеран ведут прямые переговоры по иранской ядерной программе. Новое соглашение, которое могут заключить государства, будет отличаться от прошлого соглашения по ядерной программе Ирана и будет "намного сильнее".

О тарифах для России никто не говорит, поскольку США ведут с Россией переговоры.

Трамп разочарован ударами России по Украине, поскольку ударов слишком много и они разрушают украинскую инфраструктуру .

. "Я не в восторге от того, что происходит с бомбардировкой, потому что они бомбят, как сумасшедшие, прямо сейчас. Они бомбят — я не знаю, что там происходит. Это плохая ситуация", — сказал Трамп.

США проводят с Украиной и Россией встречи. Цель заключения мирного соглашения постепенно становится ближе.

Трамп заявил, что у него с Эрдоганом "прекрасные отношения". Также он пообещал "решить" какие-либо проблемы Израиля с Турцией.

Как сообщалось ранее, после того, как Трамп объявил о новых пошлинах, фондовые биржи по всему миру резко упали. Некоторые индексы опустились более чем на 10%. При этом администрация США отказывается идти на уступки торговым партнерам и настаивает, что пошлины – это путь экономической силы Америки.

Решение президента США Дональда Трампа о повышении пошлин для всех торговых партнеров болезненно сказывается на экономике самих Штатов. Более всего при этом страдают наименее защищенные слои общества и даже т.н. "средний класс".

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