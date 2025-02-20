У россиян возникли новые проблемы на фронте: эксперт рассказал, в чем дело

Российские войска имеют проблемы с артиллерией

Несмотря на продвижение вперед, армия Российской Федерации испытывает проблемы с тяжелой артиллерией, а присутствие на фронте северокорейских САУ "Коксан" — тому подтверждение.

Об этом в эфире "Мы-Украина" заявил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук. Данная установка создана на базе советского танка (Т-54, Т-62) или его китайского аналога Тип 59, но снаряды для САУ производит только КНДР. По калибру установка является уникальной.

"Никто, кроме северокорейцев, не имеет снаряды нужного калибра к установке. Именно для этих нескольких десятков САУ россиянам придется получать снаряды из Северной Кореи", — сказал Лакийчук.

Самоходная артиллерийская установка М1978 "Коксан" используется армией КНДР с 1978 года. Впервые она была продемонстрирована миру в 1985 году: ее калибр — 170/180 мм, скорострельность — от одного до трех выстрелов в минуту, дальность стрельбы — от 40 до 60 километров. Кроме Северной Кореи и России, эту установку также использует Иран.

Ранее "Телеграф" сообщал, что весной 2025 года россияне могут сконцентрировать внимание на Константиновке Донецкой области.