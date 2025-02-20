"Трамп станет президентом мира": Вэнс удивил заявлением, оправдав переговоры с Путиным

Американский политик утверждает, что завершение войны в Европе близко

В четверг, 20 февраля, вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил в защиту переговоров президента Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным и заявил, что глава Белого дома станет президентом мира.

Он также сказал, что окончание российско-украинской войны близко. Это заявление прозвучало во время его выступления на Конференции консервативных политических действий в Нэшнл-Харбор, штат Мэриленд.

"Как вы собираетесь положить конец войне, если не будете вести переговоры с Россией?" — задал риторический вопрос американский политик.

Также он сказал, что Дональд Трамп станет президентом мира, остановив войну на европейском континенте.

"Я действительно верю, что впервые за три года мы находимся на пороге мира в Европе", — добавил он.

Напомним, 19 февраля Джей Ди Вэнс эмоционально отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что Трамп живет в созданном Россией дезинформационном пространстве.

"Идея о том, что Зеленский собирается изменить мнение президента, очерняя его в СМИ, — все, кто знает президента, скажут вам, что это отвратительный способ обращения с этой администрацией", — сказал Вэнс.

Кроме того вице-президент США дал понять, что Штаты "очень разочарованы" официальной позицией Украины по поводу переговоров и могут перестать поставлять оружие Киеву. "Европейские склады оружия пусты, а у России есть численное преимущество — новые поставки Украине не помогут. Нужен мир", — сказал он.