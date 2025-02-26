Любомир Гузар был первым патриархом, посетившим Майдан: где похоронен настоятель УГКЦ

26 февраля 2025 года патриарху могло бы исполниться 92 года

Любомир Гузар прошел путь от священника в эмиграции до главы Украинской греко-католической церкви, оставаясь нравственным авторитетом не только для верующих, но и для всей Украины. Он стал первым патриархом, посетившим Евромайдан 1 декабря 2013 года, где поддержал мирные протесты.

Глава УГКЦ скончался 31 мая 2017 года на 85-м году жизни. "Телеграф" решил выяснить, где похоронен Любомир Гузар и как выглядит его могила. Сегодня, 26 февраля, ему могло бы исполниться 92 года.

Факты из жизни Любомира Гузара

Любомир Гузар был главой Украинской греко-католической церкви на протяжении 10 лет. За этот период он перенес престол УГКЦ в Киев, что сделало церковь всеукраинской. Он также стал первым патриархом, отрекшимся от престола добровольно.

Без согласия Папы в 1977 году Иосиф Слепой высвятил Любомира Гузара на Верховного Архиепископа. Подтверждения своего статуса епископа он ждал 19 лет.

До последних дней Любомир Гузар жил в семинарии в селе Княжичи возле Киева. Туда каждый день приезжали разные люди, чтобы посоветоваться или просто послушать его.

Любомир Гузар – автор четырех книг. Когда он потерял зрение, не мог писать собственноручно, но диктовал тексты, которые потом выходили как колонки в разных украинских изданиях.

Революция Достоинства

1 декабря 2013 года Блаженнейший Любомир Гузар стал первым украинским патриархом, лично пришедшим на Майдан Независимости. Он поддержал протестующих, призывая к миру, справедливости и диалогу. Его присутствие на Майдане стало символом духовной поддержки народа в борьбе за свободу. "При Божьей помощи, можем преодолеть злого, когда делаем добро. Поэтому призываем вас всех и хотим сообща это делать: делаем добро! Не имеете страха? Делайте добро! Слава Иисусу Христу!" — говорил со сцены руководитель УГКЦ.

Где похоронен Любомир Гузар

Бывший настоятель Украинской греко-католической церкви был похоронен 5 июня 2017 года в крипте Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве. Его место отдыха расположено внутри собора, в специально отведенном подземном помещении – крипте. К моменту погребения оно было оформлено скромно, согласно традициям церкви.

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