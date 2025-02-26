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Любомир Гузар был первым патриархом, посетившим Майдан: где похоронен настоятель УГКЦ

Автор
Наталья Дума
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Автор
Любомир Гузар скончался на 85-м году жизни Новость обновлена 26 февраля 2025, 13:16
Любомир Гузар скончался на 85-м году жизни. Фото Коллаж "Телеграфа"

26 февраля 2025 года патриарху могло бы исполниться 92 года

Любомир Гузар прошел путь от священника в эмиграции до главы Украинской греко-католической церкви, оставаясь нравственным авторитетом не только для верующих, но и для всей Украины. Он стал первым патриархом, посетившим Евромайдан 1 декабря 2013 года, где поддержал мирные протесты.

Глава УГКЦ скончался 31 мая 2017 года на 85-м году жизни. "Телеграф" решил выяснить, где похоронен Любомир Гузар и как выглядит его могила. Сегодня, 26 февраля, ему могло бы исполниться 92 года.

Факты из жизни Любомира Гузара

Любомир Гузар был главой Украинской греко-католической церкви на протяжении 10 лет. За этот период он перенес престол УГКЦ в Киев, что сделало церковь всеукраинской. Он также стал первым патриархом, отрекшимся от престола добровольно.

Без согласия Папы в 1977 году Иосиф Слепой высвятил Любомира Гузара на Верховного Архиепископа. Подтверждения своего статуса епископа он ждал 19 лет.

Любомир Гузар

До последних дней Любомир Гузар жил в семинарии в селе Княжичи возле Киева. Туда каждый день приезжали разные люди, чтобы посоветоваться или просто послушать его.

Любомир Гузар – автор четырех книг. Когда он потерял зрение, не мог писать собственноручно, но диктовал тексты, которые потом выходили как колонки в разных украинских изданиях.

Любомир Гузар

Революция Достоинства

1 декабря 2013 года Блаженнейший Любомир Гузар стал первым украинским патриархом, лично пришедшим на Майдан Независимости. Он поддержал протестующих, призывая к миру, справедливости и диалогу. Его присутствие на Майдане стало символом духовной поддержки народа в борьбе за свободу. "При Божьей помощи, можем преодолеть злого, когда делаем добро. Поэтому призываем вас всех и хотим сообща это делать: делаем добро! Не имеете страха? Делайте добро! Слава Иисусу Христу!" — говорил со сцены руководитель УГКЦ.

Где похоронен Любомир Гузар

Бывший настоятель Украинской греко-католической церкви был похоронен 5 июня 2017 года в крипте Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве. Его место отдыха расположено внутри собора, в специально отведенном подземном помещении – крипте. К моменту погребения оно было оформлено скромно, согласно традициям церкви.

Любомир Гузар где похоронили
Любомир Гузар где похоронили

Ранее "Телеграф" рассказывал, как хоронили бывшего Папу Римского Бенедикта XVI. Он был первым понтификом из Германии за последние 5 веков.

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#УГКЦ #Могила #Любомир Гузар