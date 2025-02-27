Весна придет стремительно: когда в Украине ждать существенного потепления
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Зима уйдет совсем скоро
Несмотря на сильные морозы, которые наблюдались в последний зимний месяц, погода в Украине быстро улучшится в начале марта. В первые дни весны еще возможен снег и морозы, однако потепление себя долго ждать не заставит.
Об этом говорится в прогнозах синоптических сайтов Sinoptik и Ventusky. По их информации, теплые дни в стране начнутся уже ориентировочно 4 марта.
Стоит отметить, что в первые три дня весны дневные морозы стоит ждать разве что в самых восточных и северных районах Украины, однако температуру в районе +1… +3 вряд ли можно считать настоящим потеплением.
После этого на западе столбики термометров весьма стремительно поднимутся до +10 и выше, после чего потепление перекочует и в восточные области.
Ночные заморозки будут весьма характерными для марта, а потому спать с открытыми окнами пока еще рано.
Напомним, народный синоптик из Волыни Владимир Деркач рассказал о том, какой будет погода в Украине весной. По его словам, март будет весьма прохладным, а настоящее потепление стоит ждать лишь в мае. А вот в апреле стоит ждать погодных качелей с резкими перепадами температур.