Как и когда мужчину могут исключить из воинского учета

Для начала нужно пройти ВВК

Не все граждане призывного возраста могут быть мобилизованными. Некоторые мужчины имеют право быть исключены из воинского учета по состоянию здоровья.

Юристы объяснили, что означает статус "непригодный к военной службе" и как получить соответствующее решение военно-врачебной комиссии (ВВК).

Понятие "непригодность к военной службе" означает, что человек из-за хронических болезней, физических или психических ограничений не может выполнять воинские обязанности. Это регламентируется приказом МОУ №402.

После соответствующего решения ВВК и утверждения региональной комиссией человека исключают из военного учета, что освобождает его от мобилизации. Оформление статуса "непригодный" предусматривает юридическое подтверждение в виде штампа в военном билете и электронного подъемника в приложении "Резерв+".

Как получить решение ВВК об исключениях из воинского учета

Если человек или его представитель хочет получить подтверждение о непригодности к службе, следует обратиться в местный ТЦК и СП. Там выдадут направление на прохождение военно-врачебной комиссии. После обследования оформляют свидетельство о болезни, подтверждающее непригодность.

К свидетельству прилагаются медицинские справки, история болезни, результаты анализов и другие документы, подтверждающие проблемы со здоровьем. Сначала все бумаги проверяет областная ВВК, а затем передает их в региональную комиссию для окончательного решения.

Как проходит медосмотр

Военнообязанный должен пройти всеобщее обследование – врачи проверяют состояние здоровья, анализируют медицинские документы в электронной системе. В случае выявления заболеваний или диагнозов при необходимости проводятся дообследования (дополнительные анализы), консультации с узкопрофильными специалистами и диагностические процедуры для подтверждения или опровержения имеющихся медицинских показаний.

После обследования комиссия анализирует все документы и принимает решения по пригодности или непригодности человека к военной службе.

После проверки в областной ВВК свидетельство о болезни передается на рассмотрение региональной комиссии. Там принимают одно из трех решений:

подтвердить непригодность и утвердить заключение;

отправить на повторный осмотр, если требуются дополнительные обследования;

изменить степень пригодности, если есть основания пересмотреть заключение.

Если непригодность подтверждена, на свидетельстве ставится штамп "Утверждено", дающий право на исключение из воинского учета.

Юристы отмечают, что решение комиссии фиксируется в документах и заносится в соответствующий реестр. Заявитель получает письменное уведомление о результатах рассмотрения через ТЦК и СП вместе с копией заключения ВВК. Это основание для дальнейших шагов, таких как оформление исключения из воинского учета.

Ранее "Телеграф" писал, кто сможет оформить отсрочку от мобилизации в марте. Это касается как граждан с определенными семейными обстоятельствами, так и тех, кто имеет проблемы со здоровьем или работает в стратегически важных сферах.