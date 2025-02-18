Есть риск оказаться на передовой? Что ждет "ограниченно пригодных" после ВВК

После медкомиссии мужчины получают новый статус пригодности

В Украине упразднили статус "ограниченно пригодный" для военнообязанных граждан. В соответствии с изменениями в законодательстве, вступившими в силу весной 2024 года, все, кто раньше имел этот статус, должны пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК) для определения своей пригодности к службе.

Как пояснил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA", после повторного медицинского осмотра ранее "ограниченно пригодные" могут получить разные статусы:

Пригодный к военной службе без ограничений означает возможность прохождения службы в боевых частях.

означает возможность прохождения службы в боевых частях. Пригодный для службы в ТЦК, военных вузах или тыловых частях – этот статус предусматривает исполнение обязанностей в территориальных центрах комплектования (ТЦК), учебных центрах, учреждениях здравоохранения, подразделениях связи, логистики, оперативного обеспечения и охраны.

Юрист подчеркивает, что статус "пригоден к службе в ТЦК и СП, ВВУЗ и других тыловых структурах" не дает права направлять военнообязанного на линию боевого столкновения. Также они не могут назначаться на должности, предусматривающие значительные физические или психологические нагрузки.

Напоминаем, что Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект 12457 об обязательности прохождения гражданами Украины, ранее признанных ограниченно пригодными к военной службе, повторного медицинского осмотра и определения конечного срока его проведения. Срок прохождения ВВК продлен до 5 июня 2025 года.

Ранее "Телеграф" писал, как получить электронное направление на ВВК онлайн. Запрос можно отправить через приложение "Резерв+".